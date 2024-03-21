В ХМАО полиция провела массовые облавы на мигрантов. За сутки в отношении иностранцев было составлено 169 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«За сутки за нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан полицейские составили 169 административных протоколов», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». За нарушение трудовой деятельности к ответственности были привлечены восемь иностранцев.
Силовики установили, что 26 мигрантов находились на территории России незаконно. Десяти иностранцам запретили въезд на территорию Российской Федерации.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута устроила в общежитии облаву на мигрантов. Силовики доставили отдел по вопросам миграции около 50 человек.
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