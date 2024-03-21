21 марта 2024

В ХМАО полиция провела массовые облавы на мигрантов

Полиция ХМАО за сутки составила 169 административных протоколов на мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , полиция
Полицейские составили 169 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства Фото:

В ХМАО полиция провела массовые облавы на мигрантов. За сутки в отношении иностранцев было составлено 169 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«За сутки за нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан полицейские составили 169 административных протоколов», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». За нарушение трудовой деятельности к ответственности были привлечены восемь иностранцев.

Силовики установили, что 26 мигрантов находились на территории России незаконно. Десяти иностранцам запретили въезд на территорию Российской Федерации.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута устроила в общежитии облаву на мигрантов. Силовики доставили отдел по вопросам миграции около 50 человек.

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В ХМАО полиция провела массовые облавы на мигрантов. За сутки в отношении иностранцев было составлено 169 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «За сутки за нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан полицейские составили 169 административных протоколов», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». За нарушение трудовой деятельности к ответственности были привлечены восемь иностранцев. Силовики установили, что 26 мигрантов находились на территории России незаконно. Десяти иностранцам запретили въезд на территорию Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что полиция Сургута устроила в общежитии облаву на мигрантов. Силовики доставили отдел по вопросам миграции около 50 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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