В Сургуте полицейские устроили миграционный рейд в одном из общежитий. Силовики доставили доставили отдел по вопросам миграции около 50 человек.
«При проверке граждан полицейскими установлены три иностранца, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры». Мигрантов доставили в центр временного содержания, чтобы после депортировать из страны.
Еще 13 иностранцам, которых выявили во время рейда, грозит наказание. Их поймали на нарушении правил въезда в Россию.
Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном миграционном рейде, который проходил в Сургуте. Тогда силовики направили в суд материалы о выдворении семи иностранных граждан из страны.
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