21 марта 2024

Полиция Сургута устроила в общежитии облаву на мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы
Силовики доставили доставили отдел из общежития около 50 человек Фото:

В Сургуте полицейские устроили миграционный рейд в одном из общежитий. Силовики доставили доставили отдел по вопросам миграции около 50 человек.

«При проверке граждан полицейскими установлены три иностранца, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры». Мигрантов доставили в центр временного содержания, чтобы после депортировать из страны.

Еще 13 иностранцам, которых выявили во время рейда, грозит наказание. Их поймали на нарушении правил въезда в Россию.

Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном миграционном рейде, который проходил в Сургуте. Тогда силовики направили в суд материалы о выдворении семи иностранных граждан из страны.

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В Сургуте полицейские устроили миграционный рейд в одном из общежитий. Силовики доставили доставили отдел по вопросам миграции около 50 человек. «При проверке граждан полицейскими установлены три иностранца, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации», — говорится в telegram-канале «Полиция Югры». Мигрантов доставили в центр временного содержания, чтобы после депортировать из страны. Еще 13 иностранцам, которых выявили во время рейда, грозит наказание. Их поймали на нарушении правил въезда в Россию. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном миграционном рейде, который проходил в Сургуте. Тогда силовики направили в суд материалы о выдворении семи иностранных граждан из страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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