ФСБ раскрыла количество жертв теракта в «Крокус Сити»

ФСБ: в результате теракта в «Крокусе» погибло 40 человек

Обновились данные о погибших и пострадавших в результате теракта в комплексе «Крокус сити холл» Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В результате вечернего теракта в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибло 40 человек и пострадало более 100. Информация постоянно обновляется, актуальные данные приведены на 22:12 по московскому времени.

«По предварительным данным, в результате теракта в комплексе „Крокус сити холл“ 40 человек погибли и более 100 пострадали», — сообщает ЦОС ФСБ. Информацию опубликовал ТАСС.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба, затем террористы подожгли здание. Росгвардия и ФСБ эвакуируют людей из «Крокус Сити Холла», передает RT. Нападавшие забаррикадировались в одном из помещений.