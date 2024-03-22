22 марта 2024

ФСБ раскрыла количество жертв теракта в «Крокус Сити»

ФСБ: в результате теракта в «Крокусе» погибло 40 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
Обновились данные о погибших и пострадавших в результате теракта в комплексе «Крокус сити холл» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В результате вечернего теракта в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибло 40 человек и пострадало более 100. Информация постоянно обновляется, актуальные данные приведены на 22:12 по московскому времени.

«По предварительным данным, в результате теракта в комплексе „Крокус сити холл“ 40 человек погибли и более 100 пострадали», — сообщает ЦОС ФСБ. Информацию опубликовал ТАСС.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба, затем террористы подожгли здание. Росгвардия и ФСБ эвакуируют людей из «Крокус Сити Холла», передает RT. Нападавшие забаррикадировались в одном из помещений.

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В результате вечернего теракта в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибло 40 человек и пострадало более 100. Информация постоянно обновляется, актуальные данные приведены на 22:12 по московскому времени. «По предварительным данным, в результате теракта в комплексе „Крокус сити холл“ 40 человек погибли и более 100 пострадали», — сообщает ЦОС ФСБ. Информацию опубликовал ТАСС. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба, затем террористы подожгли здание. Росгвардия и ФСБ эвакуируют людей из «Крокус Сити Холла», передает RT. Нападавшие забаррикадировались в одном из помещений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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