СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в «Крокус Сити Холл»

В Московской области возбуждено уголовное дело о теракте в связи с ЧП в концертном зале «Крокус Сити Холл». Информацию передает официальный канал Следственного комитета РФ.
«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области. По факту происшествия в концертном зале „Крокус Сити Холл“ Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале «Следком». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.
В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Позднее загорелась крыша здания. Сообщается о погибших и пострадавших. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. URA.RU ведет подробную трансляцию о происходящем.
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