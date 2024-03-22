22 марта 2024

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в «Крокус Сити Холл»

© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт в Санкт-Петербурге (перезалил). Санкт-Петербург, спецслужбы, метро, машина следственного комитета, технологический институт
По факту стрельбы подмосковном «Крокус Сити Холле» возбуждено уголовное дело Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В Московской области возбуждено уголовное дело о теракте в связи с ЧП в концертном зале «Крокус Сити Холл». Информацию передает официальный канал Следственного комитета РФ.

«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области. По факту происшествия в концертном зале „Крокус Сити Холл“ Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале «Следком». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Позднее загорелась крыша здания. Сообщается о погибших и пострадавших. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. URA.RU ведет подробную трансляцию о происходящем.

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В Московской области возбуждено уголовное дело о теракте в связи с ЧП в концертном зале «Крокус Сити Холл». Информацию передает официальный канал Следственного комитета РФ. «ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области. По факту происшествия в концертном зале „Крокус Сити Холл“ Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале «Следком». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Позднее загорелась крыша здания. Сообщается о погибших и пострадавших. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. URA.RU ведет подробную трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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