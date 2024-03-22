СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в «Крокус Сити Холл»

23 марта 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

По факту стрельбы подмосковном «Крокус Сити Холле» возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В Московской области возбуждено уголовное дело о теракте в связи с ЧП в концертном зале «Крокус Сити Холл». Информацию передает официальный канал Следственного комитета РФ. «ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области. По факту происшествия в концертном зале „Крокус Сити Холл“ Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале «Следком». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Позднее загорелась крыша здания. Сообщается о погибших и пострадавших. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. URA.RU ведет подробную трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московской области возбуждено уголовное дело о теракте в связи с ЧП в концертном зале «Крокус Сити Холл». Информацию передает официальный канал Следственного комитета РФ. «ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области. По факту происшествия в концертном зале „Крокус Сити Холл“ Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале «Следком». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошла стрельба. Позднее загорелась крыша здания. Сообщается о погибших и пострадавших. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. URA.RU ведет подробную трансляцию о происходящем.