Shot: в Самарской области горит НПЗ

Местные жители сообщают о пожаре на НПЗ в Самарской области (архивное фото)
Загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области в городе Новокуйбышевск. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Перед этим был слышен звук мотора и громкий хлопок», — говорится в канале.
Официальной информации по этому поводу пока нет. Telegram-канал Baza пишет, что причина пожара — удар беспилотников.
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