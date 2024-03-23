Shot: в Самарской области горит НПЗ

23 марта 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

Местные жители сообщают о пожаре на НПЗ в Самарской области (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области в городе Новокуйбышевск. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Перед этим был слышен звук мотора и громкий хлопок», — говорится в канале. Официальной информации по этому поводу пока нет. Telegram-канал Baza пишет, что причина пожара — удар беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области в городе Новокуйбышевск. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Перед этим был слышен звук мотора и громкий хлопок», — говорится в канале. Официальной информации по этому поводу пока нет. Telegram-канал Baza пишет, что причина пожара — удар беспилотников.