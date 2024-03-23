Shot: в Самарской области горит НПЗ

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Местные жители сообщают о пожаре на НПЗ в Самарской области (архивное фото) Фото:

Загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области в городе Новокуйбышевск. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Перед этим был слышен звук мотора и громкий хлопок», — говорится в канале.

Официальной информации по этому поводу пока нет. Telegram-канал Baza пишет, что причина пожара — удар беспилотников.

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Загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области в городе Новокуйбышевск. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Перед этим был слышен звук мотора и громкий хлопок», — говорится в канале. Официальной информации по этому поводу пока нет. Telegram-канал Baza пишет, что причина пожара — удар беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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