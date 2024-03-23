Король Саудовской Аравии обратился к Путину из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Король Саудовской Аравии принес соболезнования из-за теракта в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сии Холле. 22 марта 2024. Москва, вертолет, крокус-сити
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц, премьер-министр Мухаммед бен Салман выразили «глубочайшие соболезнования» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц — премьер-министр Мухаммед бен Салман направили соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в здании «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило саудовское агентство SPA.

«Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил телеграмму с соболезнованиями… Владимиру Путину. Слова соболезнования выразил также Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр», — говорится в сообщении. По информации агентства, король и наследный принц выразили «глубочайшие соболезнования» главе РФ и семьям погибших. Они осудили теракт и пожелали скорейшего восстановления пострадавшим.

Новость по теме
Число жертв при теракте в «Крокус сити холл» увеличилось до 60: главное к утру 23 марта

22 марта вооруженные люди вошли в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям, передает «Национальная служба новостей». Злоумышленники были вооружены автоматами Калашникова. В СК РФ сообщили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц — премьер-министр Мухаммед бен Салман направили соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в здании «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило саудовское агентство SPA. «Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил телеграмму с соболезнованиями… Владимиру Путину. Слова соболезнования выразил также Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр», — говорится в сообщении. По информации агентства, король и наследный принц выразили «глубочайшие соболезнования» главе РФ и семьям погибших. Они осудили теракт и пожелали скорейшего восстановления пострадавшим. 22 марта вооруженные люди вошли в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям, передает «Национальная служба новостей». Злоумышленники были вооружены автоматами Калашникова. В СК РФ сообщили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...