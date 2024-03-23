Король Саудовской Аравии обратился к Путину из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Король Саудовской Аравии принес соболезнования из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц — премьер-министр Мухаммед бен Салман направили соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в здании «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило саудовское агентство SPA. «Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил телеграмму с соболезнованиями… Владимиру Путину. Слова соболезнования выразил также Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр», — говорится в сообщении. По информации агентства, король и наследный принц выразили «глубочайшие соболезнования» главе РФ и семьям погибших. Они осудили теракт и пожелали скорейшего восстановления пострадавшим. 22 марта вооруженные люди вошли в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям, передает «Национальная служба новостей». Злоумышленники были вооружены автоматами Калашникова. В СК РФ сообщили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек.