Число жертв при теракте в «Крокус сити холл» увеличилось до 60: главное к утру 23 марта

Число жерт во время теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 60 человек

23 марта 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

Теракт в Подмосковье был совершен 22 марта 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В результате теракта в «Крокус Сите Холе», предварительно, погибли 60 человек. Во время нападения террористы были вооружены автоматами Калашникова. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта. Главное о ЧП к утру По последним данным, больше 60 человек погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле». Однако это число не точное, и, скорее всего, количество жертв может увеличиться, сообщили в пресс-службе СК РФ. Всего в списке насчитывается 99 имен и фамилий пострадавших. Выяснилось, что во время нападения на людей, неизвестные были вооружены автоматами Калашникова. По словам СК РФ, они имели при себе большое количество патронов и боеприпасов. Путину доложили о расследовании теракта Главе РФ Вадимиру Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». В числе лиц, которые отчитались были директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов. Представитель следственного комитете России Светлана Петренко рассказала, что на телах погибших не было взрывных устройств. Кроме того, глава МЧС Александр Куренков доложил о всех мерах, которые принимали для спасения людей. Он отметил, что пострадавшим оказывают необходимую помощь. Во время ЧП принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств, отметил Куренков. По всему миру начали появляться стихийные мемориалы В Симферополе (Крым) на площади Ленина организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Подмосковье. Сообщается, что жители города приходят с цветами и свечами, чтобы почтить память погибших. В Минске (Белоруссия) возле здания посольства РФ тоже был организован мемориал в память о погибших. Жители города несут к нему цветы. В Екатеринбурге на Площади 1905 года появился стихийный мемориал. Кроме того, на билбордах города появилась надпись «скорбим». В Вашингтоне (США) люди начали приносить цветы и мягкие игрушки к посольству РФ. По словам российского посола в США Анатолия Антонова, в диппредставительство поступают соболезнования, в том числе из других посольств. Соболезнования общественности Российский певец Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших. Кроме того, он хочет пожертвовать деньги на лечение и реабилитацию каждого пострадавшего при теракте. Эстрадный певец Филипп Киркоров назвал теракт чудовищным актом террора. Он подчеркнул, что для артистов «Крокус Сити Холл» — это дом. И в него «пришли нелюди», подчеркнул певец. В этот день таксист-волонтер бесплатно вышел на маршрут для помощи пострадавшим. Он стоит возле Красногорской больницы и ждет пассажиров, нуждающихся в помощи. Помочь людям после ЧП решили три сотовых оператора связи. «Билайн», МТС и Tele2 обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате теракта в «Крокус Сите Холе», предварительно, погибли 60 человек. Во время нападения террористы были вооружены автоматами Калашникова. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии к утру 23 марта. Главное о ЧП к утру По последним данным, больше 60 человек погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле». Однако это число не точное, и, скорее всего, количество жертв может увеличиться, сообщили в пресс-службе СК РФ. Всего в списке насчитывается 99 имен и фамилий пострадавших. Выяснилось, что во время нападения на людей, неизвестные были вооружены автоматами Калашникова. По словам СК РФ, они имели при себе большое количество патронов и боеприпасов. Путину доложили о расследовании теракта Главе РФ Вадимиру Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». В числе лиц, которые отчитались были директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов. Представитель следственного комитете России Светлана Петренко рассказала, что на телах погибших не было взрывных устройств. Кроме того, глава МЧС Александр Куренков доложил о всех мерах, которые принимали для спасения людей. Он отметил, что пострадавшим оказывают необходимую помощь. Во время ЧП принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств, отметил Куренков. По всему миру начали появляться стихийные мемориалы В Симферополе (Крым) на площади Ленина организовали стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Подмосковье. Сообщается, что жители города приходят с цветами и свечами, чтобы почтить память погибших. В Минске (Белоруссия) возле здания посольства РФ тоже был организован мемориал в память о погибших. Жители города несут к нему цветы. В Екатеринбурге на Площади 1905 года появился стихийный мемориал. Кроме того, на билбордах города появилась надпись «скорбим». В Вашингтоне (США) люди начали приносить цветы и мягкие игрушки к посольству РФ. По словам российского посола в США Анатолия Антонова, в диппредставительство поступают соболезнования, в том числе из других посольств. Соболезнования общественности Российский певец Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших. Кроме того, он хочет пожертвовать деньги на лечение и реабилитацию каждого пострадавшего при теракте. Эстрадный певец Филипп Киркоров назвал теракт чудовищным актом террора. Он подчеркнул, что для артистов «Крокус Сити Холл» — это дом. И в него «пришли нелюди», подчеркнул певец. В этот день таксист-волонтер бесплатно вышел на маршрут для помощи пострадавшим. Он стоит возле Красногорской больницы и ждет пассажиров, нуждающихся в помощи. Помочь людям после ЧП решили три сотовых оператора связи. «Билайн», МТС и Tele2 обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб.