Директор группы «Пикник» опроверг информацию о спасении члена команды

23 марта 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Екатерина Кушнер по-прежнему не выходит на связь после теракта в «Крокус Сити Холле» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Информация о спасении пропавшего члена музыкальной группы «Пикник» после теракта в «Крокус Сити Холле» не соответствует действительности. Об этом рассказал концертный директор рок-группы «Пикник» Юрий Чернышевский. «У меня нет такой информации», — передает слова Чернышевского « Газета.ру ». Он добавил, что ничего не знает об этом. Telegram-канал Shot сообщал, что родственники и друзья ищут помощницу директора группы «Пикник» Екатерину Кушнер, которая пропала и не выходит на связь. Екатерина занималась продажей фирменной продукции группы. Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт, когда террористы открыли огонь по людям перед концертом группы «Пикник», а затем устроили пожар в здании. По последним данным, есть информация о 140 пострадавших и 133 погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о спасении пропавшего члена музыкальной группы «Пикник» после теракта в «Крокус Сити Холле» не соответствует действительности. Об этом рассказал концертный директор рок-группы «Пикник» Юрий Чернышевский. «У меня нет такой информации», — передает слова Чернышевского «Газета.ру». Он добавил, что ничего не знает об этом. Telegram-канал Shot сообщал, что родственники и друзья ищут помощницу директора группы «Пикник» Екатерину Кушнер, которая пропала и не выходит на связь. Екатерина занималась продажей фирменной продукции группы. Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт, когда террористы открыли огонь по людям перед концертом группы «Пикник», а затем устроили пожар в здании. По последним данным, есть информация о 140 пострадавших и 133 погибших.