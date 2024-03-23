Директор группы «Пикник» опроверг информацию о спасении члена команды

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Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Екатерина Кушнер по-прежнему не выходит на связь после теракта в «Крокус Сити Холле» Фото:
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Информация о спасении пропавшего члена музыкальной группы «Пикник» после теракта в «Крокус Сити Холле» не соответствует действительности. Об этом рассказал концертный директор рок-группы «Пикник» Юрий Чернышевский.

«У меня нет такой информации», — передает слова Чернышевского «Газета.ру». Он добавил, что ничего не знает об этом. Telegram-канал Shot сообщал, что родственники и друзья ищут помощницу директора группы «Пикник» Екатерину Кушнер, которая пропала и не выходит на связь. Екатерина занималась продажей фирменной продукции группы.

Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт, когда террористы открыли огонь по людям перед концертом группы «Пикник», а затем устроили пожар в здании. По последним данным, есть информация о 140 пострадавших и 133 погибших.

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Информация о спасении пропавшего члена музыкальной группы «Пикник» после теракта в «Крокус Сити Холле» не соответствует действительности. Об этом рассказал концертный директор рок-группы «Пикник» Юрий Чернышевский. «У меня нет такой информации», — передает слова Чернышевского «Газета.ру». Он добавил, что ничего не знает об этом. Telegram-канал Shot сообщал, что родственники и друзья ищут помощницу директора группы «Пикник» Екатерину Кушнер, которая пропала и не выходит на связь. Екатерина занималась продажей фирменной продукции группы. Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт, когда террористы открыли огонь по людям перед концертом группы «Пикник», а затем устроили пожар в здании. По последним данным, есть информация о 140 пострадавших и 133 погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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