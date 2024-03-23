23 марта 2024

Развожаев: военные сбили более 10 ракет над Севастополем

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Системы ПВО сбили свыше 10 ракет, заявил Михаил Развозжаев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия отражает массированную атаку на Севастополь, сбили 10 ракет. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что Все городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее Развожаев сообщал, что ребенок получил осколочное ранение в результате атаки на Севастополь. В городе работают системы противовоздушной обороны. До этого на Крымском мосту временно перекрыли движение, передает «Царьград».

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Российская армия отражает массированную атаку на Севастополь, сбили 10 ракет. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. «Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что Все городские службы работают в усиленном режиме. Ранее Развожаев сообщал, что ребенок получил осколочное ранение в результате атаки на Севастополь. В городе работают системы противовоздушной обороны. До этого на Крымском мосту временно перекрыли движение, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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