Развожаев: военные сбили более 10 ракет над Севастополем

24 марта 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

Системы ПВО сбили свыше 10 ракет, заявил Михаил Развозжаев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия отражает массированную атаку на Севастополь, сбили 10 ракет. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. «Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что Все городские службы работают в усиленном режиме. Ранее Развожаев сообщал, что ребенок получил осколочное ранение в результате атаки на Севастополь. В городе работают системы противовоздушной обороны. До этого на Крымском мосту временно перекрыли движение, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия отражает массированную атаку на Севастополь, сбили 10 ракет. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев. «Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что Все городские службы работают в усиленном режиме. Ранее Развожаев сообщал, что ребенок получил осколочное ранение в результате атаки на Севастополь. В городе работают системы противовоздушной обороны. До этого на Крымском мосту временно перекрыли движение, передает «Царьград».