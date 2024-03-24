Мир скорбит вместе с Россией по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»: фото, видео

КНДР выразила соболезнования России в связи с трагедией в «Крокусе»

24 марта 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Сегодня, 24 марта, в России объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Люди со всей страны несут цветы к стихийным мемориалам. Другие государства выражают соболезнования. Подробности — в материале URA.RU. Китай Прошла панехида по жертвам теракта в храме при посольстве России в Пекине. Ее провел настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Пекине иеромонах Иннокентий. «С болью в сердце, с глубокой скорбью восприняли известие о совершившемся в Москве кровавом преступлении, этому деянию нет оправдания, этому деянию нет названия в нашем человеческом языке», — сказал иеромонах Иннокентий, передает РИА Новости. На здании посольства России приспущен флаг. Люди несут цветы к дипмиссии. США Сегодня посольство России в США приспустило флаг в знак солидарности с народом России. Также это сделало и дипмиссия Штатов в Москве. «Мы, так же как и все остальные, считаем, что, действительно, на нашу землю пришла беда. И здесь очень много возникало вопросов: как мы будем вести себя в этой ситуации? Спрячемся ли мы за забором посольства, замкнемся, напугали ли нас террористы или нет? И я хотел бы особо подчеркнуть, что нас никто не напугает и не заставит изменить свой курс», — заявил посол России в США Анатолий Антонов. Посольство США в Москве Фото: telegram-канал посольства США в Москве ОАЭ Самый высокий в мире небоскреб мира Бурдж-Халифа окрасился в цвета флага России. Сверху здания написано: «ОАЭ выражают солидарность с Россией». Об этом сообщает посольство России в Арабских эмиратах. Европа Посольство Британии в Москве приспустило флаг. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон ранее заявил, что Лондон строжайшим образом осуждает смертоносный теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он принес соболезнования семьям погибших. В Германии жители несут цветы и свечи. В пресс-службе посольства РФ рассказали, что российская сторона получает тысячи сообщений с соболезнованиями в своих аккаунтах в соцсетях. Жители Германии выражают свои эмоции на родном и русском языке. Другие страны Власти Никарагуа объявили 24 марта днем траура по погибшим в «Крокус Сите Холле». Президент страны Даниэль Ортегой заявил, что власти осуждают страшный террористического акт, который унес жизни. Флаги приспущены и на территориях иностранных посольств, в их числе США, Нидерланды, Швеция, Германия, Венгрия, Болгария. Теракт также осудила Камбоджа. Посольство РФ в Италии получило около 10 тысяч сообщений со словами поддержки в связи событиями в «Крокусе». Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования семьям погибших. Еще день траура объявлен в: Абхазии;

Республике Сербия;

Южной Осетии. Как проходит день траура в России У здания «Крокус Сити Холла» образовался стихийный мемориал. Люди с раннего утра несут туда цветы, молятся и зажигают свечи в память о погибших. Территория вокруг здания оцеплена, наряды полиции патрулируют периметр. Мемориал в Воронежской области Фото: telegram-канал Гусева Жители страны приносят цветы к мемориалам в своих городах. Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что люди оставляют их на Театральной улице. «Еще вчера воронежцы начали нести цветы и игрушки на улицу Театральную — к памятнику детям, погибшим при бомбардировке сада Пионеров в 1942 году. Сотни жителей города пришли к нему выразить свою боль», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале . Глава Мариуполя Олег Моргун возложил цветы к мемориалу. «Все мы потрясены произошедшей трагедией. И сегодня — в день общенационального траура — наши молитвы о каждом, кого коснулось это горе», — написал он в своем telegram-канале . Жители Дальнего Востока также с самого утра несут цветы, свечи и игрушки к стихийным мемориалам. По всей стране отменены развлекательные и массовые мероприятия. Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он связан с трагедией в «Крокус Сити Холле». По последним данным, от рук террористов погибли 154 человека, более сотни получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 24 марта, в России объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Люди со всей страны несут цветы к стихийным мемориалам. Другие государства выражают соболезнования. Подробности — в материале URA.RU. Прошла панехида по жертвам теракта в храме при посольстве России в Пекине. Ее провел настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Пекине иеромонах Иннокентий. На здании посольства России приспущен флаг. Люди несут цветы к дипмиссии. Сегодня посольство России в США приспустило флаг в знак солидарности с народом России. Также это сделало и дипмиссия Штатов в Москве. «Мы, так же как и все остальные, считаем, что, действительно, на нашу землю пришла беда. И здесь очень много возникало вопросов: как мы будем вести себя в этой ситуации? Спрячемся ли мы за забором посольства, замкнемся, напугали ли нас террористы или нет? И я хотел бы особо подчеркнуть, что нас никто не напугает и не заставит изменить свой курс», — заявил посол России в США Анатолий Антонов. Самый высокий в мире небоскреб мира Бурдж-Халифа окрасился в цвета флага России. Сверху здания написано: «ОАЭ выражают солидарность с Россией». Об этом сообщает посольство России в Арабских эмиратах. Посольство Британии в Москве приспустило флаг. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон ранее заявил, что Лондон строжайшим образом осуждает смертоносный теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он принес соболезнования семьям погибших. В Германии жители несут цветы и свечи. В пресс-службе посольства РФ рассказали, что российская сторона получает тысячи сообщений с соболезнованиями в своих аккаунтах в соцсетях. Жители Германии выражают свои эмоции на родном и русском языке. Власти Никарагуа объявили 24 марта днем траура по погибшим в «Крокус Сите Холле». Президент страны Даниэль Ортегой заявил, что власти осуждают страшный террористического акт, который унес жизни. Флаги приспущены и на территориях иностранных посольств, в их числе США, Нидерланды, Швеция, Германия, Венгрия, Болгария. Теракт также осудила Камбоджа. Посольство РФ в Италии получило около 10 тысяч сообщений со словами поддержки в связи событиями в «Крокусе». Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования семьям погибших. У здания «Крокус Сити Холла» образовался стихийный мемориал. Люди с раннего утра несут туда цветы, молятся и зажигают свечи в память о погибших. Территория вокруг здания оцеплена, наряды полиции патрулируют периметр. Жители страны приносят цветы к мемориалам в своих городах. Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что люди оставляют их на Театральной улице. Глава Мариуполя Олег Моргун возложил цветы к мемориалу. «Все мы потрясены произошедшей трагедией. И сегодня — в день общенационального траура — наши молитвы о каждом, кого коснулось это горе», — написал он в своем telegram-канале. Жители Дальнего Востока также с самого утра несут цветы, свечи и игрушки к стихийным мемориалам. По всей стране отменены развлекательные и массовые мероприятия. Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он связан с трагедией в «Крокус Сити Холле». По последним данным, от рук террористов погибли 154 человека, более сотни получили ранения.