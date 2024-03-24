В России начался траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»

24 марта 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Россияне повсеместно создают стихийные мемориалы в память о жертвах теракта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По словам президента РФ Владимира Путина, всех злоумышленников ждет суровое наказание. По его указу 24 марта объявлено днем общенационального траура. Как на это заявление отреагировали в Минкультуры России и в регионах — читайте в материале URA.RU. День траура в РФ в память о жертвах теракта В России 24 марта повсеместно будут соблюдать траур из-за теракта в «Крокусе». Об этом сообщил Путин по время трансляции на телеканале «Россия 24». Все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни не будут проводиться, рассказала пресс-служба Минкультуры РФ. Массовые мероприятия собираются отменить по всей стране. В Екатеринбурге отменили более 100 мероприятий В Екатеринбурге были отменены более 100 развлекательных мероприятий в связи с террористической атакой на подмосковный «Крокус». Их реальное количество может превышать указанную цифру, только в муниципальных учреждениях их порядка 80, передает telegram-канал, контролируемый пресс-службой горадминистрации. В Тюменской области отменены все спортивные и массовые мероприятия Власти Тюменской области приняли решение отменить все спортивные и массовые мероприятия, которые запланированные на 23 и 24 марта. В планах правительства региона — сократить количество мероприятий, на следующую неделю. Их постараются перенести. Тюменские силовики переведены на усиленный режим работы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил увеселительные мероприятия Из-за событий в Подмосковье в Челябинской области отменили все развлекательные и увеселительные мероприятия, запланированные на ближайшие два дня. Студентов отправили учиться на дистант. С таким заявлением выступил губернатор региона Алексей Текслер. В Курганской области отменили массовые мероприятия На территории Курганской области отказались от проведения массовых мероприятий после атаки на подмосковный концертный зал, а результате которой пострадали 140 человек. Об этом решении сообщила пресс-служба регионального управления культуры. Пермские театры отменили спектакли Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на ближайшие выходные. Посетить какой-либо спектакль у пермяков не выйдет из-за общероссийского траура. Рестораны и бары в ХМАО отменили шоу-программы Увеселительные заведения ХМАО отменили шоу-программы, которые планировали провести в выходные. Бары, рестораны, клубы, а также прочие площадки отказались от концертов, диджеев и стендапов. Причиной стал теракт в «Крокусе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По словам президента РФ Владимира Путина, всех злоумышленников ждет суровое наказание. По его указу 24 марта объявлено днем общенационального траура. Как на это заявление отреагировали в Минкультуры России и в регионах — читайте в материале URA.RU. В России 24 марта повсеместно будут соблюдать траур из-за теракта в «Крокусе». Об этом сообщил Путин по время трансляции на телеканале «Россия 24». Все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни не будут проводиться, рассказала пресс-служба Минкультуры РФ. Массовые мероприятия собираются отменить по всей стране. В Екатеринбурге были отменены более 100 развлекательных мероприятий в связи с террористической атакой на подмосковный «Крокус». Их реальное количество может превышать указанную цифру, только в муниципальных учреждениях их порядка 80, передает telegram-канал, контролируемый пресс-службой горадминистрации. Власти Тюменской области приняли решение отменить все спортивные и массовые мероприятия, которые запланированные на 23 и 24 марта. В планах правительства региона — сократить количество мероприятий, на следующую неделю. Их постараются перенести. Тюменские силовики переведены на усиленный режим работы. Из-за событий в Подмосковье в Челябинской области отменили все развлекательные и увеселительные мероприятия, запланированные на ближайшие два дня. Студентов отправили учиться на дистант. С таким заявлением выступил губернатор региона Алексей Текслер. На территории Курганской области отказались от проведения массовых мероприятий после атаки на подмосковный концертный зал, а результате которой пострадали 140 человек. Об этом решении сообщила пресс-служба регионального управления культуры. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе и отменил все развлекательные мероприятия, запланированные на ближайшие выходные. Посетить какой-либо спектакль у пермяков не выйдет из-за общероссийского траура. Увеселительные заведения ХМАО отменили шоу-программы, которые планировали провести в выходные. Бары, рестораны, клубы, а также прочие площадки отказались от концертов, диджеев и стендапов. Причиной стал теракт в «Крокусе».