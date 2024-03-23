Глава таджикской диаспоры в Екатеринбурге назвал теракт под Москвой «трусливым поступком»

Глава общества таджикской культуры «Сомон» в Екатеринбурге Фарух Мирзоев высказал слова поддержки пострадавшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мирзоев назвал поступок террористов «трусливым».
«Мы выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим в этом жестоком теракте. Для террористов никаких оправданий нет, это очень трусливый поступок, который используют, чтобы напугать население, но в России народ ничего не боится, и такие действия обречены на провал», — приводит слова Мирзоева E1.ru.
Он рассказал, что приехал в Таджикистан, и сегодня там должны были отмечать тюркский праздник Навруз, местный аналог Нового Года. Но в знак солидарности с российским народом в республике отменили праздничные мероприятия.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались четверо и открыли огонь, по предварительным данным, от рук террористов погибли 133 человека. При задержании у подозреваемых нашли паспорта граждан Таджикистана.
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