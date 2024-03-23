Глава таджикской диаспоры в Екатеринбурге назвал теракт под Москвой «трусливым поступком»

Лидер таджикской диаспоры в Екатеринбурге осудил теракт в «Крокусе»

24 марта 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Теракт произошел вечером 22 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Глава общества таджикской культуры «Сомон» в Екатеринбурге Фарух Мирзоев высказал слова поддержки пострадавшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мирзоев назвал поступок террористов «трусливым». «Мы выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим в этом жестоком теракте. Для террористов никаких оправданий нет, это очень трусливый поступок, который используют, чтобы напугать население, но в России народ ничего не боится, и такие действия обречены на провал», — приводит слова Мирзоева E1.ru. Он рассказал, что приехал в Таджикистан, и сегодня там должны были отмечать тюркский праздник Навруз, местный аналог Нового Года. Но в знак солидарности с российским народом в республике отменили праздничные мероприятия. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались четверо и открыли огонь, по предварительным данным, от рук террористов погибли 133 человека. При задержании у подозреваемых нашли паспорта граждан Таджикистана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава общества таджикской культуры «Сомон» в Екатеринбурге Фарух Мирзоев высказал слова поддержки пострадавшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мирзоев назвал поступок террористов «трусливым». «Мы выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим в этом жестоком теракте. Для террористов никаких оправданий нет, это очень трусливый поступок, который используют, чтобы напугать население, но в России народ ничего не боится, и такие действия обречены на провал», — приводит слова Мирзоева E1.ru. Он рассказал, что приехал в Таджикистан, и сегодня там должны были отмечать тюркский праздник Навруз, местный аналог Нового Года. Но в знак солидарности с российским народом в республике отменили праздничные мероприятия. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались четверо и открыли огонь, по предварительным данным, от рук террористов погибли 133 человека. При задержании у подозреваемых нашли паспорта граждан Таджикистана.