Политика Президент Таджикистана принес соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» Рахмон заявил, что у террористов нет национальности 24 марта 2024 в 14:52 Размер текста - 17 + Рахмон заявил, что террористы не имеют национальности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Таджикистана передал слова соболезнования и поддержки семьям и близким погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидер нации решительно осудив жестокий кровавый террористический акт в комплексе „Крокус Сити Холл“ и подчеркнул, что террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», — сообщает пресс-служба главы Таджикистана. Рахмон пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и высказал соболезнования семья погибших в теракте. Он отметил солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом. Путин и Рахмон подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Таджикистана передал слова соболезнования и поддержки семьям и близким погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидер нации решительно осудив жестокий кровавый террористический акт в комплексе „Крокус Сити Холл“ и подчеркнул, что террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», — сообщает пресс-служба главы Таджикистана. Рахмон пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и высказал соболезнования семья погибших в теракте. Он отметил солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом. Путин и Рахмон подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям