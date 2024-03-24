Президент Таджикистана принес соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Таджикистана передал слова соболезнования и поддержки семьям и близким погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидер нации решительно осудив жестокий кровавый террористический акт в комплексе „Крокус Сити Холл“ и подчеркнул, что террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», —
Рахмон пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и высказал соболезнования семья погибших в теракте. Он отметил солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом. Путин и Рахмон подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма.
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