Президент Таджикистана принес соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Рахмон заявил, что у террористов нет национальности
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, одкб, рахмон эмомали
Рахмон заявил, что террористы не имеют национальности Фото:
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Террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Таджикистана передал слова соболезнования и поддержки семьям и близким погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидер нации решительно осудив жестокий кровавый террористический акт в комплексе „Крокус Сити Холл“ и подчеркнул, что террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», — сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Рахмон пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и высказал соболезнования семья погибших в теракте. Он отметил солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом. Путин и Рахмон подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма.

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Террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Таджикистана передал слова соболезнования и поддержки семьям и близким погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидер нации решительно осудив жестокий кровавый террористический акт в комплексе „Крокус Сити Холл“ и подчеркнул, что террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», — сообщает пресс-служба главы Таджикистана. Рахмон пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и высказал соболезнования семья погибших в теракте. Он отметил солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом. Путин и Рахмон подтвердили намерение продолжить тесное взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и проявлениями религиозного радикализма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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