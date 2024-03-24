Путин ответил на заявления Вучича о бомбардировках в Югославии

Путин: трудно сказать, смог бы я предотвратить атаку на Югославию в 1999 году

24 марта 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Ситуация в Югославии в 1999 году была очень тяжелой, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы его российский коллега Владимир Путин был президентом в 1999 году, то он не допустил бы бомбардировки Югославии. Однако Путин в ответ на это отметил, что трудно сказать, смог бы он предотвратить эти атаки или нет. «Понимаете, дело в том, что там все-таки в Югославии была другая ситуация. Там страна находилась в состоянии внутреннего тяжелого конфликта. Поэтому сейчас об этом сложно говорить», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что если бы у России был единый союзник, то она бы выстраивала взаимовыгодные отношения и выполняла обязательства, которые бы были перед ней поставлены. В то время между Россией и Югославией таких отношений не было, заключил российский лидер. Владимир Путин назвал бомбардировки Югославии в 1999 году огромной трагедией. Он выразил свое недовольство начавшейся военной операцией, которая происходила в центре Европы. По его словам, бомбардировки Югославии недопустимыми. Он отметил, что Запад развязал войну в центре Европы, что, по его мнению, является неприемлемым, передает Life . НАТО начали бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года, они продолжались до 10 июня. Поводом для этого стал вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. При бомбардировках погибли более 2,5 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы его российский коллега Владимир Путин был президентом в 1999 году, то он не допустил бы бомбардировки Югославии. Однако Путин в ответ на это отметил, что трудно сказать, смог бы он предотвратить эти атаки или нет. «Понимаете, дело в том, что там все-таки в Югославии была другая ситуация. Там страна находилась в состоянии внутреннего тяжелого конфликта. Поэтому сейчас об этом сложно говорить», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что если бы у России был единый союзник, то она бы выстраивала взаимовыгодные отношения и выполняла обязательства, которые бы были перед ней поставлены. В то время между Россией и Югославией таких отношений не было, заключил российский лидер. Владимир Путин назвал бомбардировки Югославии в 1999 году огромной трагедией. Он выразил свое недовольство начавшейся военной операцией, которая происходила в центре Европы. По его словам, бомбардировки Югославии недопустимыми. Он отметил, что Запад развязал войну в центре Европы, что, по его мнению, является неприемлемым, передает Life. НАТО начали бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года, они продолжались до 10 июня. Поводом для этого стал вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. При бомбардировках погибли более 2,5 тысяч человек.