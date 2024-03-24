В мире Европа Путин назвал бомбардировки НАТО Югославии огромной трагедией Путин заявил, что НАТО бомбардировками Белграда развязала войну в Европе 24 марта 2024 в 14:28 Размер текста - 17 + Президент заявил, что НАТО начала войну в Европе в 1999 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бомбардировки Югославии, которые НАТО устроила в 1999 году, — это огромная трагедия. Об этом заявил президента России Владимир Путин. Фрагмент документального фильма «Белград» со словами Путина вышел в эфире программы «Вести недели». «Трагедия огромная. Это вообще недопустимо… Прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы!» — сказал Путин. Поводом для бомбардировок НАТО стал вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. Военная операция состоялась без одобрения Совета безопасности ООН. Удары наносились с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате них погибли более 2,5 тысячи человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бомбардировки Югославии, которые НАТО устроила в 1999 году, — это огромная трагедия. Об этом заявил президента России Владимир Путин. Фрагмент документального фильма «Белград» со словами Путина вышел в эфире программы «Вести недели». «Трагедия огромная. Это вообще недопустимо… Прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы!» — сказал Путин. Поводом для бомбардировок НАТО стал вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. Военная операция состоялась без одобрения Совета безопасности ООН. Удары наносились с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате них погибли более 2,5 тысячи человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям