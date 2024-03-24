Путин назвал бомбардировки НАТО Югославии огромной трагедией

Бомбардировки Югославии, которые НАТО устроила в 1999 году, — это огромная трагедия. Об этом заявил президента России Владимир Путин. Фрагмент документального фильма «Белград» со словами Путина вышел в эфире программы «Вести недели».
«Трагедия огромная. Это вообще недопустимо… Прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы!» — сказал Путин.
Поводом для бомбардировок НАТО стал вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. Военная операция состоялась без одобрения Совета безопасности ООН. Удары наносились с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате них погибли более 2,5 тысячи человек.
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