Путин назвал бомбардировки НАТО Югославии огромной трагедией

Путин заявил, что НАТО бомбардировками Белграда развязала войну в Европе
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Президент заявил, что НАТО начала войну в Европе в 1999 году Фото:

Бомбардировки Югославии, которые НАТО устроила в 1999 году, — это огромная трагедия. Об этом заявил президента России Владимир Путин. Фрагмент документального фильма «Белград» со словами Путина вышел в эфире программы «Вести недели».

«Трагедия огромная. Это вообще недопустимо… Прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы!» — сказал Путин.

Поводом для бомбардировок НАТО стал вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. Военная операция состоялась без одобрения Совета безопасности ООН. Удары наносились с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате них погибли более 2,5 тысячи человек.

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Бомбардировки Югославии, которые НАТО устроила в 1999 году, — это огромная трагедия. Об этом заявил президента России Владимир Путин. Фрагмент документального фильма «Белград» со словами Путина вышел в эфире программы «Вести недели». «Трагедия огромная. Это вообще недопустимо… Прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы!» — сказал Путин. Поводом для бомбардировок НАТО стал вооруженный конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. Военная операция состоялась без одобрения Совета безопасности ООН. Удары наносились с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате них погибли более 2,5 тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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