Люди пришли к «Крокус Сити Холлу», чтобы почтить память погибших. Фоторепортаж

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 137 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Возле «Крокус Сити Холла» выстроились огромные очереди людей Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Несмотря на непогоду, тысячи людей собрались возле разрушенного здания «Крокус Сити Холла» в Москве, чтобы почтить память погибших в результате теракта. Нападение унесло жизни 137 человек. Место превратилось в стихийный мемориал с морем цветов.

24 марта объявлен Днем траура. Огромные очереди людей выстроились, желающих выразить свое уважение и соболезнования. URA.RU собрало фоторепортаж о том, как жители Москвы отдали дань памяти погибшим.

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Возле «Крокус Сити Холла» образовалось море цветов
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Множество людей собралось, несмотря на непогоду
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Некоторые жители Москвы приходили вместе с детьми
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Выстроилась огромная очередь
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Несмотря на непогоду, тысячи людей собрались возле разрушенного здания «Крокус Сити Холла» в Москве, чтобы почтить память погибших в результате теракта. Нападение унесло жизни 137 человек. Место превратилось в стихийный мемориал с морем цветов. 24 марта объявлен Днем траура. Огромные очереди людей выстроились, желающих выразить свое уважение и соболезнования. URA.RU собрало фоторепортаж о том, как жители Москвы отдали дань памяти погибшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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