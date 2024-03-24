Возле «Крокус Сити Холла» выстроились огромные очереди людей
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Несмотря на непогоду, тысячи людей собрались возле разрушенного здания «Крокус Сити Холла» в Москве, чтобы почтить память погибших в результате теракта. Нападение унесло жизни 137 человек. Место превратилось в стихийный мемориал с морем цветов.
24 марта объявлен Днем траура. Огромные очереди людей выстроились, желающих выразить свое уважение и соболезнования. URA.RU собрало фоторепортаж о том, как жители Москвы отдали дань памяти погибшим.
Возле «Крокус Сити Холла» образовалось море цветов
Множество людей собралось, несмотря на непогоду
Некоторые жители Москвы приходили вместе с детьми
Выстроилась огромная очередь
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