Люди пришли к «Крокус Сити Холлу», чтобы почтить память погибших. Фоторепортаж

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 137 человек

24 марта 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Возле «Крокус Сити Холла» выстроились огромные очереди людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Несмотря на непогоду, тысячи людей собрались возле разрушенного здания «Крокус Сити Холла» в Москве, чтобы почтить память погибших в результате теракта. Нападение унесло жизни 137 человек. Место превратилось в стихийный мемориал с морем цветов. 24 марта объявлен Днем траура. Огромные очереди людей выстроились, желающих выразить свое уважение и соболезнования. URA.RU собрало фоторепортаж о том, как жители Москвы отдали дань памяти погибшим. Возле «Крокус Сити Холла» образовалось море цветов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Множество людей собралось, несмотря на непогоду Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Некоторые жители Москвы приходили вместе с детьми Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Выстроилась огромная очередь Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на непогоду, тысячи людей собрались возле разрушенного здания «Крокус Сити Холла» в Москве, чтобы почтить память погибших в результате теракта. Нападение унесло жизни 137 человек. Место превратилось в стихийный мемориал с морем цветов. 24 марта объявлен Днем траура. Огромные очереди людей выстроились, желающих выразить свое уважение и соболезнования. URA.RU собрало фоторепортаж о том, как жители Москвы отдали дань памяти погибшим.