Четвертого фигуранта дела по теракту в «Крокусе» завезли в суд на коляске

25 марта 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Файзова сопровождает медик Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Четвертого фигуранта дела по теракту в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова завезли в зал суда для избрания ему меры пресечения на коляске. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва». Четвертого подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе» занесли в зал на кресле-каталке. Мухаммадсобира Файзова сопровождает медик, видео публикует telegram-канал «Осторожно, Москва». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четвертого фигуранта дела по теракту в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова завезли в зал суда для избрания ему меры пресечения на коляске. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва». Четвертого подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе» занесли в зал на кресле-каталке. Мухаммадсобира Файзова сопровождает медик, видео публикует telegram-канал «Осторожно, Москва».