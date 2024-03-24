Четвертого фигуранта дела по теракту в «Крокусе» завезли в суд на коляске

Файзова сопровождает медик
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Четвертого фигуранта дела по теракту в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова завезли в зал суда для избрания ему меры пресечения на коляске. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва».
Четвертого подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе» занесли в зал на кресле-каталке. Мухаммадсобира Файзова сопровождает медик, видео публикует telegram-канал «Осторожно, Москва».
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