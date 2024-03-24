24 марта 2024

Четвертого фигуранта дела по теракту в «Крокусе» завезли в суд на коляске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Файзова сопровождает медик
Файзова сопровождает медик Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Четвертого фигуранта дела по теракту в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова завезли в зал суда для избрания ему меры пресечения на коляске. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва».

Четвертого подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе» занесли в зал на кресле-каталке. Мухаммадсобира Файзова сопровождает медик, видео публикует telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четвертого фигуранта дела по теракту в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова завезли в зал суда для избрания ему меры пресечения на коляске. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва». Четвертого подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе» занесли в зал на кресле-каталке. Мухаммадсобира Файзова сопровождает медик, видео публикует telegram-канал «Осторожно, Москва».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...