Инженер Уколов рассказал, как спас 15 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Инженер Уколов спас 15 человек, выломав стену стулом, при пожаре в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Олег Уколов сообщил, что одну стену удалось проломить с помощью стула Фото:
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Группа посетителей оказалась заблокирована в помещении на втором этаже во время теракта в «Крокус Сити Холле». В ней был и инженер-строитель Олег Уколов. Он рассказал, как у него получилось спасти 15 человек.

«Решили, что нужно ломать стены. Одну стену я начал ломать, она не поддалась. Там еще народ паниковал, просил подождать», — заявил Уколов в беседе с РЕН-ТВ. По его словам, вторую стену проломали с помощью стула.

Через несколько минут Уколову позвонили и сообщили, что террористы покинули «Крокус». Через отверстие был проложен шланг для того, чтобы люди могли покинуть здание. В это время дым начал рассеиваться, открывая путь к выходу и пожарным. Благодаря этим действиям все присутствующие в помещении смогли спастись. Уколов подчеркнул, что все взаимно помогали друг другу и каждый стал героем.

Отмечается, что Инженер в первые минуты стрельбы смог спрятаться в отдельном помещении наверху. По его словам, дверь специально заблокировали от террористов. В этот момент площадь пожара становилась больше. Дым поступал в комнату и группа людей использовали пожарный гидрант, чтобы полить одежду.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле». По информации министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших достигло 182 человек, передает «Национальная служба новостей». Федеральный уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что пострадавшие в теракте дети получают всю необходимую медпомощь, сообщает РАПСИ. Представитель «Крокус групп» сообщил, что из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более пяти тысяч человек после теракта.

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Группа посетителей оказалась заблокирована в помещении на втором этаже во время теракта в «Крокус Сити Холле». В ней был и инженер-строитель Олег Уколов. Он рассказал, как у него получилось спасти 15 человек. «Решили, что нужно ломать стены. Одну стену я начал ломать, она не поддалась. Там еще народ паниковал, просил подождать», — заявил Уколов в беседе с РЕН-ТВ. По его словам, вторую стену проломали с помощью стула. Через несколько минут Уколову позвонили и сообщили, что террористы покинули «Крокус». Через отверстие был проложен шланг для того, чтобы люди могли покинуть здание. В это время дым начал рассеиваться, открывая путь к выходу и пожарным. Благодаря этим действиям все присутствующие в помещении смогли спастись. Уколов подчеркнул, что все взаимно помогали друг другу и каждый стал героем. Отмечается, что Инженер в первые минуты стрельбы смог спрятаться в отдельном помещении наверху. По его словам, дверь специально заблокировали от террористов. В этот момент площадь пожара становилась больше. Дым поступал в комнату и группа людей использовали пожарный гидрант, чтобы полить одежду. Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле». По информации министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших достигло 182 человек, передает «Национальная служба новостей». Федеральный уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что пострадавшие в теракте дети получают всю необходимую медпомощь, сообщает РАПСИ. Представитель «Крокус групп» сообщил, что из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более пяти тысяч человек после теракта.
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