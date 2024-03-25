Инженер Уколов рассказал, как спас 15 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Инженер Уколов спас 15 человек, выломав стену стулом, при пожаре в «Крокусе»

25 марта 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Олег Уколов сообщил, что одну стену удалось проломить с помощью стула Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Группа посетителей оказалась заблокирована в помещении на втором этаже во время теракта в «Крокус Сити Холле». В ней был и инженер-строитель Олег Уколов. Он рассказал, как у него получилось спасти 15 человек. «Решили, что нужно ломать стены. Одну стену я начал ломать, она не поддалась. Там еще народ паниковал, просил подождать», — заявил Уколов в беседе с РЕН-ТВ. По его словам, вторую стену проломали с помощью стула. Через несколько минут Уколову позвонили и сообщили, что террористы покинули «Крокус». Через отверстие был проложен шланг для того, чтобы люди могли покинуть здание. В это время дым начал рассеиваться, открывая путь к выходу и пожарным. Благодаря этим действиям все присутствующие в помещении смогли спастись. Уколов подчеркнул, что все взаимно помогали друг другу и каждый стал героем. Отмечается, что Инженер в первые минуты стрельбы смог спрятаться в отдельном помещении наверху. По его словам, дверь специально заблокировали от террористов. В этот момент площадь пожара становилась больше. Дым поступал в комнату и группа людей использовали пожарный гидрант, чтобы полить одежду. Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле». По информации министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших достигло 182 человек, передает «Национальная служба новостей». Федеральный уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что пострадавшие в теракте дети получают всю необходимую медпомощь, сообщает РАПСИ. Представитель «Крокус групп» сообщил, что из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более пяти тысяч человек после теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа посетителей оказалась заблокирована в помещении на втором этаже во время теракта в «Крокус Сити Холле». В ней был и инженер-строитель Олег Уколов. Он рассказал, как у него получилось спасти 15 человек. «Решили, что нужно ломать стены. Одну стену я начал ломать, она не поддалась. Там еще народ паниковал, просил подождать», — заявил Уколов в беседе с РЕН-ТВ. По его словам, вторую стену проломали с помощью стула. Через несколько минут Уколову позвонили и сообщили, что террористы покинули «Крокус». Через отверстие был проложен шланг для того, чтобы люди могли покинуть здание. В это время дым начал рассеиваться, открывая путь к выходу и пожарным. Благодаря этим действиям все присутствующие в помещении смогли спастись. Уколов подчеркнул, что все взаимно помогали друг другу и каждый стал героем. Отмечается, что Инженер в первые минуты стрельбы смог спрятаться в отдельном помещении наверху. По его словам, дверь специально заблокировали от террористов. В этот момент площадь пожара становилась больше. Дым поступал в комнату и группа людей использовали пожарный гидрант, чтобы полить одежду. Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле». По информации министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших достигло 182 человек, передает «Национальная служба новостей». Федеральный уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что пострадавшие в теракте дети получают всю необходимую медпомощь, сообщает РАПСИ. Представитель «Крокус групп» сообщил, что из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более пяти тысяч человек после теракта.