Из «Крокус Сити Холла» эвакуировали 5 тысяч человек после теракта

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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, оцепление, крокус-сити
Из «Крокус Сити Холла» эвакуировали около 5 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
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Из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тысяч человек после теракта. Об этом сообщил представитель «Крокус групп».

«Более 5 тыс. человек эвакуировали из „Крокуса“. Еще 100 человек были спасены при пожаре после совершения теракта», — отметил представитель компании. Его слова передает ТАСС.

В «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Четверо вооруженных людей с автоматами ворвались в помещение и начали расстреливать людей. Они также подожгли здание. Всего сообщает о 137 погибших, еще около 200 человек были ранены. Опознаны тела 68 погибших, уточнили в МЧС. Представители «Крокуса» готовы оказать поддержку пострадавшим, передают «Дни.ру». Все подозреваемые в теракте в настоящий момент задержаны и помещены в СИЗО. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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Из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тысяч человек после теракта. Об этом сообщил представитель «Крокус групп». «Более 5 тыс. человек эвакуировали из „Крокуса“. Еще 100 человек были спасены при пожаре после совершения теракта», — отметил представитель компании. Его слова передает ТАСС. В «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Четверо вооруженных людей с автоматами ворвались в помещение и начали расстреливать людей. Они также подожгли здание. Всего сообщает о 137 погибших, еще около 200 человек были ранены. Опознаны тела 68 погибших, уточнили в МЧС. Представители «Крокуса» готовы оказать поддержку пострадавшим, передают «Дни.ру». Все подозреваемые в теракте в настоящий момент задержаны и помещены в СИЗО. Им грозит пожизненное лишение свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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