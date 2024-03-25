Из «Крокус Сити Холла» эвакуировали 5 тысяч человек после теракта

Из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тысяч человек после теракта. Об этом сообщил представитель «Крокус групп».
«Более 5 тыс. человек эвакуировали из „Крокуса“. Еще 100 человек были спасены при пожаре после совершения теракта», — отметил представитель компании. Его слова передает ТАСС.
В «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Четверо вооруженных людей с автоматами ворвались в помещение и начали расстреливать людей. Они также подожгли здание. Всего сообщает о 137 погибших, еще около 200 человек были ранены. Опознаны тела 68 погибших, уточнили в МЧС. Представители «Крокуса» готовы оказать поддержку пострадавшим, передают «Дни.ру». Все подозреваемые в теракте в настоящий момент задержаны и помещены в СИЗО. Им грозит пожизненное лишение свободы.
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