24 марта 2024

На участке трассы М-5 под Миассом с 26 марта введут реверсивное движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, гаи, трасса, м5, полиция, гибдд, дпс, снегопад, автодорога м5
Ограничение движения будет действовать примерно две недели (фото из рахива) Фото:

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области возле Миасса планируется ввести реверсивное движение. Это необходимо для проведения ремонтных работ, сообщили 25 марта URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Для проведения работ по устройству водопропускной трубы на участке капремонта дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (км 1780 — км 1790) с 26 марта планируется введение реверсивного движения на участке км 1790+000 — км 1790-100 трассы. Реверсивное движение планируется организовать на 10-14 рабочих дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На федеральной трассе М-5 в Челябинской области возле Миасса планируется ввести реверсивное движение. Это необходимо для проведения ремонтных работ, сообщили 25 марта URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Для проведения работ по устройству водопропускной трубы на участке капремонта дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (км 1780 — км 1790) с 26 марта планируется введение реверсивного движения на участке км 1790+000 — км 1790-100 трассы. Реверсивное движение планируется организовать на 10-14 рабочих дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...