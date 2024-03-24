На участке трассы М-5 под Миассом с 26 марта введут реверсивное движение

Ограничение движения будет действовать примерно две недели (фото из рахива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области возле Миасса планируется ввести реверсивное движение. Это необходимо для проведения ремонтных работ, сообщили 25 марта URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Для проведения работ по устройству водопропускной трубы на участке капремонта дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (км 1780 — км 1790) с 26 марта планируется введение реверсивного движения на участке км 1790+000 — км 1790-100 трассы. Реверсивное движение планируется организовать на 10-14 рабочих дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.