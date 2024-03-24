24 марта 2024
23 марта 2024

Спецслужбы Кургана выехали по срочному вызову в один из дворов Заозерного. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия потопа на улице Татищева, 179. Екатеринбург, зима, плохой асфальт, лента ограждения, устранение последствий
В курганском дворе полиция обследует подозрительную коробку Фото:

В 4-м микрорайоне Заозерного жилого массива курганцы заметили бесхозную коробку и вызвали полицию. Информация размещена в курганских telegram-каналах.

«Подозрительный предмет заметили в одном из дворов в Заозерном», — сообщает канал «Курганистан» со ссылкой на «Короче, Курган». Коробку заметили жители 4-го микрорайона, они же вызвали сотрудников правопорядка.

На месте якобы работает полиция, а также приехали пожарные. Территория тротуара с коробкой оцеплена лентой.

Редакция обратилась в УМВД за разъяснениями. В полиции ответили, что «информация по данному факту зарегистрирована в дежурной части отдела полиции №4 УМВД России по г. Кургану. На место прибыла следственно-оперативная группа, кинолог с собакой». Как выяснилось, коробку забыли сотрудники клининговой службы. Опасности для жителей нет.

https://web.telegram.org/a/#-1001779429687
В курганском дворе спецслужбы оцепили подозрительную коробку

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В 4-м микрорайоне Заозерного жилого массива курганцы заметили бесхозную коробку и вызвали полицию. Информация размещена в курганских telegram-каналах. «Подозрительный предмет заметили в одном из дворов в Заозерном», — сообщает канал «Курганистан» со ссылкой на «Короче, Курган». Коробку заметили жители 4-го микрорайона, они же вызвали сотрудников правопорядка. На месте якобы работает полиция, а также приехали пожарные. Территория тротуара с коробкой оцеплена лентой. Редакция обратилась в УМВД за разъяснениями. В полиции ответили, что «информация по данному факту зарегистрирована в дежурной части отдела полиции №4 УМВД России по г. Кургану. На место прибыла следственно-оперативная группа, кинолог с собакой». Как выяснилось, коробку забыли сотрудники клининговой службы. Опасности для жителей нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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