В 4-м микрорайоне Заозерного жилого массива курганцы заметили бесхозную коробку и вызвали полицию. Информация размещена в курганских telegram-каналах.
«Подозрительный предмет заметили в одном из дворов в Заозерном», — сообщает канал «Курганистан» со ссылкой на «Короче, Курган». Коробку заметили жители 4-го микрорайона, они же вызвали сотрудников правопорядка.
На месте якобы работает полиция, а также приехали пожарные. Территория тротуара с коробкой оцеплена лентой.
Редакция обратилась в УМВД за разъяснениями. В полиции ответили, что «информация по данному факту зарегистрирована в дежурной части отдела полиции №4 УМВД России по г. Кургану. На место прибыла следственно-оперативная группа, кинолог с собакой». Как выяснилось, коробку забыли сотрудники клининговой службы. Опасности для жителей нет.
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