Россиянам предрекли, как подорожает бензин в апреле

Экономист Скрыль: бензин в апреле подорожает на 1,3%
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На российских заправках в апреле цена бензина станет больше на 1,3%, считает Татьяна Скрыль Фото:

В России стоимость бензина АИ-92 в апреле станет на 1,3% больше, чем в марте. Рост цен на топливо связан с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов, сообщила экономит Татьяна Скрыль.

«Средняя цена бензина АИ-92 в апреле составит 51,67 рубля за литр, что на 1,3% больше показателя марта. Стоимость дизельного топлива в апреле поднимется на 0,6% и достигнет 63,47 рубля за литр. Рынок топлива лихорадит от текущей ситуации с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов», — сообщила экономист Татьяна Скрыль изданию «Газета.ру».

По словам экономиста, в апреле рост оптовых цен на топливо не остановится из-за тревожности потребителей, а заводы не смогут обеспечить повышенный спрос. Скрыль считает, что перекос предложения можно исправить дополнительными объемами экспорта.

Татьяна Скрыль утверждает, что конечная цена на топливо зависит от правительства. В некоторых регионах при жестком регулировании цены может наблюдаться нехватка топлива на заправках.

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В России стоимость бензина АИ-92 в апреле станет на 1,3% больше, чем в марте. Рост цен на топливо связан с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов, сообщила экономит Татьяна Скрыль. «Средняя цена бензина АИ-92 в апреле составит 51,67 рубля за литр, что на 1,3% больше показателя марта. Стоимость дизельного топлива в апреле поднимется на 0,6% и достигнет 63,47 рубля за литр. Рынок топлива лихорадит от текущей ситуации с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов», — сообщила экономист Татьяна Скрыль изданию «Газета.ру». По словам экономиста, в апреле рост оптовых цен на топливо не остановится из-за тревожности потребителей, а заводы не смогут обеспечить повышенный спрос. Скрыль считает, что перекос предложения можно исправить дополнительными объемами экспорта. Татьяна Скрыль утверждает, что конечная цена на топливо зависит от правительства. В некоторых регионах при жестком регулировании цены может наблюдаться нехватка топлива на заправках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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