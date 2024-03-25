Россиянам предрекли, как подорожает бензин в апреле

В России стоимость бензина АИ-92 в апреле станет на 1,3% больше, чем в марте. Рост цен на топливо связан с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов, сообщила экономит Татьяна Скрыль.
«Средняя цена бензина АИ-92 в апреле составит 51,67 рубля за литр, что на 1,3% больше показателя марта. Стоимость дизельного топлива в апреле поднимется на 0,6% и достигнет 63,47 рубля за литр. Рынок топлива лихорадит от текущей ситуации с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов», — сообщила экономист Татьяна Скрыль изданию «
По словам экономиста, в апреле рост оптовых цен на топливо не остановится из-за тревожности потребителей, а заводы не смогут обеспечить повышенный спрос. Скрыль считает, что перекос предложения можно исправить дополнительными объемами экспорта.
Татьяна Скрыль утверждает, что конечная цена на топливо зависит от правительства. В некоторых регионах при жестком регулировании цены может наблюдаться нехватка топлива на заправках.
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