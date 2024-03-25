Россиянам предрекли, как подорожает бензин в апреле

Экономист Скрыль: бензин в апреле подорожает на 1,3%

25 марта 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

На российских заправках в апреле цена бензина станет больше на 1,3%, считает Татьяна Скрыль Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России стоимость бензина АИ-92 в апреле станет на 1,3% больше, чем в марте. Рост цен на топливо связан с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов, сообщила экономит Татьяна Скрыль. «Средняя цена бензина АИ-92 в апреле составит 51,67 рубля за литр, что на 1,3% больше показателя марта. Стоимость дизельного топлива в апреле поднимется на 0,6% и достигнет 63,47 рубля за литр. Рынок топлива лихорадит от текущей ситуации с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов», — сообщила экономист Татьяна Скрыль изданию « Газета.ру ». По словам экономиста, в апреле рост оптовых цен на топливо не остановится из-за тревожности потребителей, а заводы не смогут обеспечить повышенный спрос. Скрыль считает, что перекос предложения можно исправить дополнительными объемами экспорта. Татьяна Скрыль утверждает, что конечная цена на топливо зависит от правительства. В некоторых регионах при жестком регулировании цены может наблюдаться нехватка топлива на заправках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России стоимость бензина АИ-92 в апреле станет на 1,3% больше, чем в марте. Рост цен на топливо связан с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов, сообщила экономит Татьяна Скрыль. «Средняя цена бензина АИ-92 в апреле составит 51,67 рубля за литр, что на 1,3% больше показателя марта. Стоимость дизельного топлива в апреле поднимется на 0,6% и достигнет 63,47 рубля за литр. Рынок топлива лихорадит от текущей ситуации с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов», — сообщила экономист Татьяна Скрыль изданию «Газета.ру». По словам экономиста, в апреле рост оптовых цен на топливо не остановится из-за тревожности потребителей, а заводы не смогут обеспечить повышенный спрос. Скрыль считает, что перекос предложения можно исправить дополнительными объемами экспорта. Татьяна Скрыль утверждает, что конечная цена на топливо зависит от правительства. В некоторых регионах при жестком регулировании цены может наблюдаться нехватка топлива на заправках.