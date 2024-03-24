В Кургане из-за теракта в «Крокусе» перенесли концерты

25 марта 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Организаторы спектаклей и концерт заявили о переносе мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Кургане из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье перенесли концерты. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганистан». «Перенос концертов и мероприятий в Кургане из-за трагедии в Подмосковье: Симфоническое «Кино» — дата переноса неизвестна. «Симфония Гарри Поттер» — перенос на 21 сентября. Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники» перенесли 3 апреля. Концерты Всероссийского виртуального зала 24 марта были отменены», — указано в посте канала со ссылкой на филармонию. Сообщается, что также перенесли спектакли «За двумя зайцами» и «12 стульев». Примерными датами мероприятия стали 17 и 18 мая соответственно. Организаторы фестиваля «Мистерия Фест» также сообщили о переносе мероприятия. Ориентировочно фестиваль пройдет в середине апреля. Как сообщает telegram-канал, информация о перенесенных концертах будет дополняться. Ранее URA.RU писало, что в Подмосковье произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла». 137 человек погибло. Вся подробная информация о произошедшей трагедии собрана в сюжете URA.RU. По всей России также объявлен траур. На здании «Крокуса» в память о погибших в теракте появилось изображение белых журавлей. Курганская область присоединилась к акции. На медиаэкранах по всему региону появлялись подобные изображения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье перенесли концерты. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганистан». «Перенос концертов и мероприятий в Кургане из-за трагедии в Подмосковье: Симфоническое «Кино» — дата переноса неизвестна. «Симфония Гарри Поттер» — перенос на 21 сентября. Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники» перенесли 3 апреля. Концерты Всероссийского виртуального зала 24 марта были отменены», — указано в посте канала со ссылкой на филармонию. Сообщается, что также перенесли спектакли «За двумя зайцами» и «12 стульев». Примерными датами мероприятия стали 17 и 18 мая соответственно. Организаторы фестиваля «Мистерия Фест» также сообщили о переносе мероприятия. Ориентировочно фестиваль пройдет в середине апреля. Как сообщает telegram-канал, информация о перенесенных концертах будет дополняться. Ранее URA.RU писало, что в Подмосковье произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла». 137 человек погибло. Вся подробная информация о произошедшей трагедии собрана в сюжете URA.RU. По всей России также объявлен траур. На здании «Крокуса» в память о погибших в теракте появилось изображение белых журавлей. Курганская область присоединилась к акции. На медиаэкранах по всему региону появлялись подобные изображения.