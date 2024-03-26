«Тинькофф» объяснил использование биометрических данных россиян

«Тинькофф»: банки РФ обязаны собирать биометрические данные клиентов

26 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Сбор и передача биометрических данных от банков в ЕБС установлены Федеральным законом, напомнили в «Тинькоффе» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сбор биометрических данных россиян является обязательной процедурой для всех кредитных организаций в РФ. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе банка «Тинькофф». «Сбор и передача биометрических данных от банков и иных организаций в ЕБС (Единая биометрическая система), а также требования к данным процессам установлены Федеральным законом РФ от 29.12.2020 № 479. Соблюдение данных норм законодательства Российской Федерации является обязанностью для всех организации, работающих с данным видом персональных данных», — отметили в «Тинькофф». По данным пресс-службы банка, перед сбором биометрических данных, клиентов обязаны уведомлять об этом. «„Тинькофф“ обеспечивал передачу биометрических персональных данных в ЕБС только при условии обязательного уведомления клиента о данной процедуре за один месяц до их размещения в соответствии с требованиями закона. Также в рамках него до передачи данных в Единую биометрическую систему клиентам предоставлялась возможность отзыва согласия на осуществление указанных действий через широкий набор коммуникационных каналов с банком, включая мобильное приложение и call-центр», — заявили в «Тинькофф». В кредитной организации добавили, что удалить свои биометрические данные россияне могут самостоятельно. «В случае, если данные уже были размещены в ЕБС, то клиенты в любое время имеют возможность их самостоятельного удаления. Сделать это можно в соответствующем разделе личного кабинета на портале Госуслуг», — предупредили в пресс-службе банка. Ранее читатели URA.RU отмечали, что их биометрия собиралась банками без их ведома. Им на Госуслуги приходили уведомления со ссылками на кредитные организации о подтверждении биометрических данных. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, что банки собирают эту информацию с пользователей через свои мобильные приложения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбор биометрических данных россиян является обязательной процедурой для всех кредитных организаций в РФ. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе банка «Тинькофф». «Сбор и передача биометрических данных от банков и иных организаций в ЕБС (Единая биометрическая система), а также требования к данным процессам установлены Федеральным законом РФ от 29.12.2020 № 479. Соблюдение данных норм законодательства Российской Федерации является обязанностью для всех организации, работающих с данным видом персональных данных», — отметили в «Тинькофф». По данным пресс-службы банка, перед сбором биометрических данных, клиентов обязаны уведомлять об этом. «„Тинькофф“ обеспечивал передачу биометрических персональных данных в ЕБС только при условии обязательного уведомления клиента о данной процедуре за один месяц до их размещения в соответствии с требованиями закона. Также в рамках него до передачи данных в Единую биометрическую систему клиентам предоставлялась возможность отзыва согласия на осуществление указанных действий через широкий набор коммуникационных каналов с банком, включая мобильное приложение и call-центр», — заявили в «Тинькофф». В кредитной организации добавили, что удалить свои биометрические данные россияне могут самостоятельно. «В случае, если данные уже были размещены в ЕБС, то клиенты в любое время имеют возможность их самостоятельного удаления. Сделать это можно в соответствующем разделе личного кабинета на портале Госуслуг», — предупредили в пресс-службе банка. Ранее читатели URA.RU отмечали, что их биометрия собиралась банками без их ведома. Им на Госуслуги приходили уведомления со ссылками на кредитные организации о подтверждении биометрических данных. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, что банки собирают эту информацию с пользователей через свои мобильные приложения.