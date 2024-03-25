Подросток из Тюмени рассказала о своем спасении во время теракта в «Крокусе»

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Стихийный мемориал у памятника Ленину и акция памяти Летят журавли. Екатеринбург, акция памяти крокус сити холл
В момент теракта девочка находилась в примыкающей к «Крокусу» гостинице Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Подросток из Тюмени оказалась возле «Крокус Сити Холла» во время теракта 22 марта, так как приехала на чемпионат по танцевальному спорту. 14-летняя девочка рассказала журналистам о том, как пряталась в номере отеля, примыкающего к месту теракта, и как смогла сбежать из здания.

«После выступления подросток вышла, чтобы зарядить телефон и увидела бегущих людей. Школьница побежала за ними. Вместе с толпой девочка ринулась к главному входу, но затем все рванули назад. Тюменка встретила своего партнера по танцам и они укрылись в номере, где уже чувствовался запах гари и пороха. Через 15 минут оттуда их вывел тренер, дети благополучно выбрались на улицу», — пишет «МегаТюмень».

Спасшейся девочке 14 лет. Она приехала на чемпионат по танцам, который проходил в отеле, примыкающем к «Крокусу». Оказавшись на улице, девочка в одних тапочках и кофте направилась к ближайшему мосту. Перейдя его, она с товарищами зашла в кафе, откуда ее уже забрала родственница.

По словам девочки, в первые моменты теракта организаторы чемпионата никак не реагировали на происходящее. Теперь ребенок опасается выезжать на соревнования в другие города.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и устроили пожар. По последним данным в результате нападения погибли 137 человек.

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Подросток из Тюмени оказалась возле «Крокус Сити Холла» во время теракта 22 марта, так как приехала на чемпионат по танцевальному спорту. 14-летняя девочка рассказала журналистам о том, как пряталась в номере отеля, примыкающего к месту теракта, и как смогла сбежать из здания. «После выступления подросток вышла, чтобы зарядить телефон и увидела бегущих людей. Школьница побежала за ними. Вместе с толпой девочка ринулась к главному входу, но затем все рванули назад. Тюменка встретила своего партнера по танцам и они укрылись в номере, где уже чувствовался запах гари и пороха. Через 15 минут оттуда их вывел тренер, дети благополучно выбрались на улицу», — пишет «МегаТюмень». Спасшейся девочке 14 лет. Она приехала на чемпионат по танцам, который проходил в отеле, примыкающем к «Крокусу». Оказавшись на улице, девочка в одних тапочках и кофте направилась к ближайшему мосту. Перейдя его, она с товарищами зашла в кафе, откуда ее уже забрала родственница. По словам девочки, в первые моменты теракта организаторы чемпионата никак не реагировали на происходящее. Теперь ребенок опасается выезжать на соревнования в другие города. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и устроили пожар. По последним данным в результате нападения погибли 137 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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