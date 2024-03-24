24 марта 2024

Власти Перми берут под усиленную охрану памятники ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, зима, памятник героям фронта и тыла
Монументы будут охранять 24 часа в сутки Фото:

В Перми памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, возьмут под круглосуточную охрану. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин на заседании регионального организационного комитета «Победа».

«С апреля в Перми начнут усиленно охранять памятники и мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. С 29 апреля по 13 мая в Перми 9 памятников будут обеспечены круглосуточной физической охраной, еще в отношении 33 объектов будет проводиться патрулирование и обязательные осмотры», — передает РБК-Пермь со ссылкой на мэра города.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти уже начали подготовку к празднованию Дня Победы. Так, на оборудование сцены для главного концерта заложено более трех млн рублей. Планируется и праздничный фейерверк стоимостью 800 тысяч рублей.

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В Перми памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, возьмут под круглосуточную охрану. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин на заседании регионального организационного комитета «Победа». «С апреля в Перми начнут усиленно охранять памятники и мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. С 29 апреля по 13 мая в Перми 9 памятников будут обеспечены круглосуточной физической охраной, еще в отношении 33 объектов будет проводиться патрулирование и обязательные осмотры», — передает РБК-Пермь со ссылкой на мэра города. Ранее URA.RU рассказывало, что власти уже начали подготовку к празднованию Дня Победы. Так, на оборудование сцены для главного концерта заложено более трех млн рублей. Планируется и праздничный фейерверк стоимостью 800 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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