Власти Перми берут под усиленную охрану памятники ВОВ

25 марта 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Монументы будут охранять 24 часа в сутки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, возьмут под круглосуточную охрану. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин на заседании регионального организационного комитета «Победа». «С апреля в Перми начнут усиленно охранять памятники и мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. С 29 апреля по 13 мая в Перми 9 памятников будут обеспечены круглосуточной физической охраной, еще в отношении 33 объектов будет проводиться патрулирование и обязательные осмотры», — передает РБК-Пермь со ссылкой на мэра города. Ранее URA.RU рассказывало, что власти уже начали подготовку к празднованию Дня Победы. Так, на оборудование сцены для главного концерта заложено более трех млн рублей. Планируется и праздничный фейерверк стоимостью 800 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, возьмут под круглосуточную охрану. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин на заседании регионального организационного комитета «Победа». «С апреля в Перми начнут усиленно охранять памятники и мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. С 29 апреля по 13 мая в Перми 9 памятников будут обеспечены круглосуточной физической охраной, еще в отношении 33 объектов будет проводиться патрулирование и обязательные осмотры», — передает РБК-Пермь со ссылкой на мэра города. Ранее URA.RU рассказывало, что власти уже начали подготовку к празднованию Дня Победы. Так, на оборудование сцены для главного концерта заложено более трех млн рублей. Планируется и праздничный фейерверк стоимостью 800 тысяч рублей.