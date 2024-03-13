В Перми оборудование сцены для шоу на 9 Мая обойдется гораздо дороже салюта

14 марта 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Рабочие смонтируют сцену, а также подключат свет и звук Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Перми готовы потратить на оборудование сцены для главного концерта в День Победы 9 мая более трех млн рублей. Торги по поиску подрядчика объявлены на площадке закупок. Праздничный салют обойдется гораздо дешевле — 800 тысяч рублей. «Услуги по техническому обеспечению в рамках организации и проведения мероприятия, посвященного государственному празднику: День Победы. Начальная цена 3 016 666,67 руб.», — указано в карточке на сайте закупок. За эти деньги подрядчик должен будет установить сцену, звуковое и световое оборудование. Концерт пройдет на площади перед Театром-Театром. Ранее мэрия объявила поиск подрядчика для проведения праздничных фейерверков на 1 Мая, День Победы и День города. Все они обойдутся в 2,1 млн рублей. 500 тысяч будет стоить шоу на 1 мая, по 800 тысяч потратят на салюты в 9 мая и 12 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Перми готовы потратить на оборудование сцены для главного концерта в День Победы 9 мая более трех млн рублей. Торги по поиску подрядчика объявлены на площадке закупок. Праздничный салют обойдется гораздо дешевле — 800 тысяч рублей. «Услуги по техническому обеспечению в рамках организации и проведения мероприятия, посвященного государственному празднику: День Победы. Начальная цена 3 016 666,67 руб.», — указано в карточке на сайте закупок. За эти деньги подрядчик должен будет установить сцену, звуковое и световое оборудование. Концерт пройдет на площади перед Театром-Театром. Ранее мэрия объявила поиск подрядчика для проведения праздничных фейерверков на 1 Мая, День Победы и День города. Все они обойдутся в 2,1 млн рублей. 500 тысяч будет стоить шоу на 1 мая, по 800 тысяч потратят на салюты в 9 мая и 12 июня.