13 марта 2024

В Перми оборудование сцены для шоу на 9 Мая обойдется гораздо дороже салюта

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Дню Победы. Екатеринбург, исторический сквер, монтаж сцены, плотинка, уличный фонарь
Рабочие смонтируют сцену, а также подключат свет и звук Фото:

Власти Перми готовы потратить на оборудование сцены для главного концерта в День Победы 9 мая более трех млн рублей. Торги по поиску подрядчика объявлены на площадке закупок. Праздничный салют обойдется гораздо дешевле — 800 тысяч рублей.

«Услуги по техническому обеспечению в рамках организации и проведения мероприятия, посвященного государственному празднику: День Победы. Начальная цена 3 016 666,67 руб.», — указано в карточке на сайте закупок. За эти деньги подрядчик должен будет установить сцену, звуковое и световое оборудование. Концерт пройдет на площади перед Театром-Театром.

Ранее мэрия объявила поиск подрядчика для проведения праздничных фейерверков на 1 Мая, День Победы и День города. Все они обойдутся в 2,1 млн рублей. 500 тысяч будет стоить шоу на 1 мая, по 800 тысяч потратят на салюты в 9 мая и 12 июня.

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Власти Перми готовы потратить на оборудование сцены для главного концерта в День Победы 9 мая более трех млн рублей. Торги по поиску подрядчика объявлены на площадке закупок. Праздничный салют обойдется гораздо дешевле — 800 тысяч рублей. «Услуги по техническому обеспечению в рамках организации и проведения мероприятия, посвященного государственному празднику: День Победы. Начальная цена 3 016 666,67 руб.», — указано в карточке на сайте закупок. За эти деньги подрядчик должен будет установить сцену, звуковое и световое оборудование. Концерт пройдет на площади перед Театром-Театром. Ранее мэрия объявила поиск подрядчика для проведения праздничных фейерверков на 1 Мая, День Победы и День города. Все они обойдутся в 2,1 млн рублей. 500 тысяч будет стоить шоу на 1 мая, по 800 тысяч потратят на салюты в 9 мая и 12 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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