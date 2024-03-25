Чиновник Росреестра ХМАО оштрафован за избиение бывшей жены

Чиновника приговорили к штрафу в размере 10 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по ХМАО Константин Рошко приговорен к штрафу в 10 000 рублей за избиение бывшей жены. Такое решение вынес Ханты-Мансийский районный суд, передает журналист URA.RU.

«Признать Рошко Константина Степановича виновным в совершении административного правонарушения [6.1.1 КоАП РФ — „Побои“]. Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — передает журналист агентства из зала суда.

Адвокат Рошко и сам осужденный, выстраивая линию защиты, говорили о том, что экс-супруга чиновника якобы сама получила увечья, споткнувшись и упав в квартире. Однако суд счел доказательства стороны обвинения достаточными для того, чтобы приговорить чиновника к штрафу.