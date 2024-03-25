Чиновник Росреестра ХМАО оштрафован за избиение бывшей жены

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Чиновника приговорили к штрафу в размере 10 000 рублей Фото:

Начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по ХМАО Константин Рошко приговорен к штрафу в 10 000 рублей за избиение бывшей жены. Такое решение вынес Ханты-Мансийский районный суд, передает журналист URA.RU.

«Признать Рошко Константина Степановича виновным в совершении административного правонарушения [6.1.1 КоАП РФ — „Побои“]. Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — передает журналист агентства из зала суда.

Адвокат Рошко и сам осужденный, выстраивая линию защиты, говорили о том, что экс-супруга чиновника якобы сама получила увечья, споткнувшись и упав в квартире. Однако суд счел доказательства стороны обвинения достаточными для того, чтобы приговорить чиновника к штрафу.

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Начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по ХМАО Константин Рошко приговорен к штрафу в 10 000 рублей за избиение бывшей жены. Такое решение вынес Ханты-Мансийский районный суд, передает журналист URA.RU. «Признать Рошко Константина Степановича виновным в совершении административного правонарушения [6.1.1 КоАП РФ — „Побои“]. Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — передает журналист агентства из зала суда. Адвокат Рошко и сам осужденный, выстраивая линию защиты, говорили о том, что экс-супруга чиновника якобы сама получила увечья, споткнувшись и упав в квартире. Однако суд счел доказательства стороны обвинения достаточными для того, чтобы приговорить чиновника к штрафу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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