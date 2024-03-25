25 марта 2024

Бастрыкин: обвиняемые в теракте рассказали о заказчиках

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СКР в курсе о заказчиках теракта, заявил Александр Бастрыкин Фото:
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Удалось получить подробные показания о заказчиках от обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления», — доложил Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, следует из опубликованного пресс-службой Кремля видео. В том числе, СКР в курсе о заказчиках теракта в «Крокус Сити Холл».

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Удалось получить подробные показания о заказчиках от обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления», — доложил Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, следует из опубликованного пресс-службой Кремля видео. В том числе, СКР в курсе о заказчиках теракта в «Крокус Сити Холл».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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