Бастрыкин: обвиняемые в теракте рассказали о заказчиках

СКР в курсе о заказчиках теракта, заявил Александр Бастрыкин
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Удалось получить подробные показания о заказчиках от обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления», —
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.