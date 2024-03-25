Бастрыкин: обвиняемые в теракте рассказали о заказчиках

25 марта 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

СКР в курсе о заказчиках теракта, заявил Александр Бастрыкин Фото: Официальный сайт Совета Федерации новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Удалось получить подробные показания о заказчиках от обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления», — доложил Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, следует из опубликованного пресс-службой Кремля видео. В том числе, СКР в курсе о заказчиках теракта в «Крокус Сити Холл». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удалось получить подробные показания о заказчиках от обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления», — доложил Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, следует из опубликованного пресс-службой Кремля видео. В том числе, СКР в курсе о заказчиках теракта в «Крокус Сити Холл».