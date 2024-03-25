25 марта 2024

Посольство Белоруссии в Москве: при теракте погиб еще один белорус

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
В списке погибших при теракте в «Крокусе» числится еще один белорусский гражданин Фото:
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В списке погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» появилось имя еще одного гражданина Белоруссии. Об этом сообщили в посольстве страны.

«Посольство Беларуси владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик», — рассказали в дипломатическом представительстве. По их данным, белорусский гражданин 1981 года рождения работал охранником в «Крокус сити холле» и пропал без вести после теракта.

В посольстве сообщили, что находятся в постоянном контакте с родственниками и коллегами пропавшего сотрудника охраны. Для идентификации тела у родственников уже взяты образцы ДНК.

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В списке погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» появилось имя еще одного гражданина Белоруссии. Об этом сообщили в посольстве страны. «Посольство Беларуси владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик», — рассказали в дипломатическом представительстве. По их данным, белорусский гражданин 1981 года рождения работал охранником в «Крокус сити холле» и пропал без вести после теракта. В посольстве сообщили, что находятся в постоянном контакте с родственниками и коллегами пропавшего сотрудника охраны. Для идентификации тела у родственников уже взяты образцы ДНК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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