Посольство Белоруссии в Москве: при теракте погиб еще один белорус

В списке погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» появилось имя еще одного гражданина Белоруссии. Об этом сообщили в посольстве страны.
«Посольство Беларуси владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик», — рассказали в дипломатическом представительстве. По их данным, белорусский гражданин 1981 года рождения работал охранником в «Крокус сити холле» и пропал без вести после теракта.
В посольстве сообщили, что находятся в постоянном контакте с родственниками и коллегами пропавшего сотрудника охраны. Для идентификации тела у родственников уже взяты образцы ДНК.
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В списке погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» появилось имя еще одного гражданина Белоруссии. Об этом сообщили в посольстве страны. «Посольство Беларуси владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик», — рассказали в дипломатическом представительстве. По их данным, белорусский гражданин 1981 года рождения работал охранником в «Крокус сити холле» и пропал без вести после теракта. В посольстве сообщили, что находятся в постоянном контакте с родственниками и коллегами пропавшего сотрудника охраны. Для идентификации тела у родственников уже взяты образцы ДНК.