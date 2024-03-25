Посольство Белоруссии в Москве: при теракте погиб еще один белорус

26 марта 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

В списке погибших при теракте в «Крокусе» числится еще один белорусский гражданин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В списке погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» появилось имя еще одного гражданина Белоруссии. Об этом сообщили в посольстве страны. «Посольство Беларуси владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик», — рассказали в дипломатическом представительстве. По их данным, белорусский гражданин 1981 года рождения работал охранником в «Крокус сити холле» и пропал без вести после теракта. В посольстве сообщили, что находятся в постоянном контакте с родственниками и коллегами пропавшего сотрудника охраны. Для идентификации тела у родственников уже взяты образцы ДНК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В списке погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» появилось имя еще одного гражданина Белоруссии. Об этом сообщили в посольстве страны. «Посольство Беларуси владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик», — рассказали в дипломатическом представительстве. По их данным, белорусский гражданин 1981 года рождения работал охранником в «Крокус сити холле» и пропал без вести после теракта. В посольстве сообщили, что находятся в постоянном контакте с родственниками и коллегами пропавшего сотрудника охраны. Для идентификации тела у родственников уже взяты образцы ДНК.