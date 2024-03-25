25 марта 2024

Школьники первой смены не пойдут на уроки из-за холодов в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, ученики, подростки, школьники, мальчики, зимние каникулы
В некоторых городах ХМАО школьникам объявлен актированный день Фото:

В некоторых городах Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта из-за холодов отменены занятия у школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -35,2 градуса, ветер один метр в секунду», — написано на сайте.

Дети с 1-го по 11-й классы не пойдут в школу в Когалыме и Покачи. Школьники с 1-го по 8-й класс останутся дома в Радужном. У учеников с 1-го по 4-й класс отменены занятия в Нефтеюганске и Пыть-Яхе.

В ХМАО ночью 25 и 26 марта температура воздуха упадет местами до -30 градусов, а днем в отдельных районах будет меняться на плюсовые значения. В ближайшие дни на территории округа будет идти снег и возможна метель.

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В некоторых городах Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта из-за холодов отменены занятия у школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -35,2 градуса, ветер один метр в секунду», — написано на сайте. Дети с 1-го по 11-й классы не пойдут в школу в Когалыме и Покачи. Школьники с 1-го по 8-й класс останутся дома в Радужном. У учеников с 1-го по 4-й класс отменены занятия в Нефтеюганске и Пыть-Яхе. В ХМАО ночью 25 и 26 марта температура воздуха упадет местами до -30 градусов, а днем в отдельных районах будет меняться на плюсовые значения. В ближайшие дни на территории округа будет идти снег и возможна метель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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