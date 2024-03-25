Школьники первой смены не пойдут на уроки из-за холодов в ХМАО

26 марта 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

В некоторых городах ХМАО школьникам объявлен актированный день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В некоторых городах Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта из-за холодов отменены занятия у школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -35,2 градуса, ветер один метр в секунду», — написано на сайте. Дети с 1-го по 11-й классы не пойдут в школу в Когалыме и Покачи. Школьники с 1-го по 8-й класс останутся дома в Радужном. У учеников с 1-го по 4-й класс отменены занятия в Нефтеюганске и Пыть-Яхе. В ХМАО ночью 25 и 26 марта температура воздуха упадет местами до -30 градусов, а днем в отдельных районах будет меняться на плюсовые значения. В ближайшие дни на территории округа будет идти снег и возможна метель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых городах Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта из-за холодов отменены занятия у школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -35,2 градуса, ветер один метр в секунду», — написано на сайте. Дети с 1-го по 11-й классы не пойдут в школу в Когалыме и Покачи. Школьники с 1-го по 8-й класс останутся дома в Радужном. У учеников с 1-го по 4-й класс отменены занятия в Нефтеюганске и Пыть-Яхе. В ХМАО ночью 25 и 26 марта температура воздуха упадет местами до -30 градусов, а днем в отдельных районах будет меняться на плюсовые значения. В ближайшие дни на территории округа будет идти снег и возможна метель.