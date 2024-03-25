В Курганской области мужчина приревновал и убил жену

Житель Звериноголовского округа (Курганская область) был заключен под стражу по обвинению в убийстве супруги. По версии следствия, мужчина убил жену на почве ревности. Об этом информирует сайт районного суда.
«Звериноголовским районным судом рассмотрен материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 53-летнего жителя села Звериноголовское, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, гр. М., на почве ревности убил свою супругу», — сообщает организация. Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.
По данным следствия, преступление случилось днем 21 марта. Мужчина якобы приревновал свою супругу. Его задержали на следующий день. Сиротой остался восьмилетний ребенок.
Ранее URA.RU сообщало, что жителя Каргапольского округа приговорили к 13 годам колонии за совершение убийства на почве ревности. Выпивший сельчанин убил из ружья соседа, а затем пытался выстрелить в жену.
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