Курганца отправили на 13 лет за убийство из двустволки

21 марта 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили в колонию строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Каргапольского округа Курганская области приговорили к 13 годам колонии строго режима за то, что тот застрелил своего знакомого из двуствольного ружья и попытался убить свою жену. Преступление 55-летний мужчина совершил на почве ревности. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Приговором Каргапольского районного суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — говорится на сайте ведомства. По данным следствия, житель села Усть-Миасское Каргапольского округа в августе 2023 года вместе со своей супругой гостил у соседей. В ходе распития спиртного мужчина приревновал жену к знакомому. С целью расправы ревнивец сходил за охотничьим ружьем и застрелил соседа. После этого обвиняемый попытался расправиться с женой, но у мужчины успели выбить двустволку из рук. Злоумышленник был задержан силовиками. В ходе обыска в его доме были обнаружены и изъяты банки с порохом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Каргапольского округа Курганская области приговорили к 13 годам колонии строго режима за то, что тот застрелил своего знакомого из двуствольного ружья и попытался убить свою жену. Преступление 55-летний мужчина совершил на почве ревности. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Приговором Каргапольского районного суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — говорится на сайте ведомства. По данным следствия, житель села Усть-Миасское Каргапольского округа в августе 2023 года вместе со своей супругой гостил у соседей. В ходе распития спиртного мужчина приревновал жену к знакомому. С целью расправы ревнивец сходил за охотничьим ружьем и застрелил соседа. После этого обвиняемый попытался расправиться с женой, но у мужчины успели выбить двустволку из рук. Злоумышленник был задержан силовиками. В ходе обыска в его доме были обнаружены и изъяты банки с порохом.