Десяткам курганцев на несколько часов отключат горячую воду

В Кургане из-за чистки подогревателей отключат горячую воду в нескольких домах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Курганской генерирующей компании».
«В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 49, 65, 80, 134, 149, 154, 160 во время рабочего дня будет приостановлена подача горячего водоснабжения в домах. Горячая вода появится в домах не позднее 16:00», — указано в посте канала.
Сообщается, что отключение коснется следующих адресов:
- 5 микрорайон 24, 30, 30А, 34;
- 11 микрорайон 8, 14, 15, 16, 18;
- 1 Мая 6, 8, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 19, 21;
- Белинского 20;
- Войкова 24;
- Глинки 22;
- Гоголя 133;
- Карла Маркса 57, 59, 61;
- Конституции 34, 36, 38А, 42, 46, 48, 50, 50А;
- Савельева 58;
- Томина 78, 80, 82.
Также коммунальщики отключат горячую воду из-за плановых работ. Они будут заменять изношенные участки сетей. Подача горячей воды также возобновится не позднее 16:00. Отключение коснется следующих домов:
- Блюхера 66, 68
- Гоголя 110, 110А
- Карла Маркса 135, 137, 143А, 145
- Красина 21, 23, 25, 27, 27А, 40, 44, 46, 48
- Максима Горького 4, 6, 10, 26, 28
- Некрасова 31, 41, 63
- Советская 12А, 27, 29, 31, 33, 37
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