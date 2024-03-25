25 марта 2024

Десяткам курганцев на несколько часов отключат горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Курганские коммунальщики проводят плановые работы Фото:

В Кургане из-за чистки подогревателей отключат горячую воду в нескольких домах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Курганской генерирующей компании».

«В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 49, 65, 80, 134, 149, 154, 160 во время рабочего дня будет приостановлена подача горячего водоснабжения в домах. Горячая вода появится в домах не позднее 16:00», — указано в посте канала.

Сообщается, что отключение коснется следующих адресов:

  • 5 микрорайон 24, 30, 30А, 34;
  • 11 микрорайон 8, 14, 15, 16, 18;
  • 1 Мая 6, 8, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 19, 21;
  • Белинского 20;
  • Войкова 24;
  • Глинки 22;
  • Гоголя 133;
  • Карла Маркса 57, 59, 61;
  • Конституции 34, 36, 38А, 42, 46, 48, 50, 50А;
  • Савельева 58;
  • Томина 78, 80, 82.

Также коммунальщики отключат горячую воду из-за плановых работ. Они будут заменять изношенные участки сетей. Подача горячей воды также возобновится не позднее 16:00. Отключение коснется следующих домов:

  • Блюхера 66, 68
  • Гоголя 110, 110А
  • Карла Маркса 135, 137, 143А, 145
  • Красина 21, 23, 25, 27, 27А, 40, 44, 46, 48
  • Максима Горького 4, 6, 10, 26, 28
  • Некрасова 31, 41, 63
  • Советская 12А, 27, 29, 31, 33, 37

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В Кургане из-за чистки подогревателей отключат горячую воду в нескольких домах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Курганской генерирующей компании». «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 49, 65, 80, 134, 149, 154, 160 во время рабочего дня будет приостановлена подача горячего водоснабжения в домах. Горячая вода появится в домах не позднее 16:00», — указано в посте канала. Сообщается, что отключение коснется следующих адресов: Также коммунальщики отключат горячую воду из-за плановых работ. Они будут заменять изношенные участки сетей. Подача горячей воды также возобновится не позднее 16:00. Отключение коснется следующих домов:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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