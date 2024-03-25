25 марта 2024

Медикам ЯНАО увеличили социальные выплаты

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Медработники Ямала получат увеличенный размер соцвыплат Фото:

Медицинским работникам Ямала, которые не участвуют в базовой и территориальной программах ОМС, увеличили специальные выплаты. Изменения в постановление утвердил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Это медики первичного звена, оказывающие помощь по профилям „венерология“, „ВИЧ-инфекция“, „психиатрия, наркология“, „фтизиатрия“, работники скорой помощи и медработники, выезжающие в составе мобильных бригад для оказания паллиативной помощи пациентам на дому», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте.

Выплаты были установлены в январе 2023 года. Ее максимальный размер, по аналогии с федеральным законодательством, составляет 50 тысяч рублей для врачей, и 30 тысяч рублей — для работников среднего медицинского звена. Денежные средства заложены бюджетом округа на 2024 год.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО стартовала новая программа «Лидеры ямальской медицины». Основное внимание в данной программе будет уделено практике и экономической грамотности.

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Медицинским работникам Ямала, которые не участвуют в базовой и территориальной программах ОМС, увеличили специальные выплаты. Изменения в постановление утвердил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Это медики первичного звена, оказывающие помощь по профилям „венерология“, „ВИЧ-инфекция“, „психиатрия, наркология“, „фтизиатрия“, работники скорой помощи и медработники, выезжающие в составе мобильных бригад для оказания паллиативной помощи пациентам на дому», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте. Выплаты были установлены в январе 2023 года. Ее максимальный размер, по аналогии с федеральным законодательством, составляет 50 тысяч рублей для врачей, и 30 тысяч рублей — для работников среднего медицинского звена. Денежные средства заложены бюджетом округа на 2024 год. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО стартовала новая программа «Лидеры ямальской медицины». Основное внимание в данной программе будет уделено практике и экономической грамотности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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