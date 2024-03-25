Медикам ЯНАО увеличили социальные выплаты

26 марта 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Медработники Ямала получат увеличенный размер соцвыплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Медицинским работникам Ямала, которые не участвуют в базовой и территориальной программах ОМС, увеличили специальные выплаты. Изменения в постановление утвердил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Это медики первичного звена, оказывающие помощь по профилям „венерология“, „ВИЧ-инфекция“, „психиатрия, наркология“, „фтизиатрия“, работники скорой помощи и медработники, выезжающие в составе мобильных бригад для оказания паллиативной помощи пациентам на дому», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте. Выплаты были установлены в январе 2023 года. Ее максимальный размер, по аналогии с федеральным законодательством, составляет 50 тысяч рублей для врачей, и 30 тысяч рублей — для работников среднего медицинского звена. Денежные средства заложены бюджетом округа на 2024 год. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО стартовала новая программа «Лидеры ямальской медицины». Основное внимание в данной программе будет уделено практике и экономической грамотности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медицинским работникам Ямала, которые не участвуют в базовой и территориальной программах ОМС, увеличили специальные выплаты. Изменения в постановление утвердил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Это медики первичного звена, оказывающие помощь по профилям „венерология“, „ВИЧ-инфекция“, „психиатрия, наркология“, „фтизиатрия“, работники скорой помощи и медработники, выезжающие в составе мобильных бригад для оказания паллиативной помощи пациентам на дому», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте. Выплаты были установлены в январе 2023 года. Ее максимальный размер, по аналогии с федеральным законодательством, составляет 50 тысяч рублей для врачей, и 30 тысяч рублей — для работников среднего медицинского звена. Денежные средства заложены бюджетом округа на 2024 год. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО стартовала новая программа «Лидеры ямальской медицины». Основное внимание в данной программе будет уделено практике и экономической грамотности.