Ямальских врачей научат экономической грамотности и работе с кадрами

Медики-управленцы из ЯНАО пройдут качественную переподготовку

26 марта 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Врачи ЯНАО получат качественное и обширное обучение Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО стартовала новая программа для управленцев в сфере здравоохранения «Лидеры ямальской медицины». Об этом сообщает первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова. «Основное внимание в новой программе будет уделено практике. Специалисты здравоохранения Ямала смогут перенять опыт коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Кроме медицинского блока запланировано обсуждение управленческих вопросов», — написала Ирина Новоселова в своем telegram-канале. Основной упор в «Лидерах ямальской медицины» будет сделан на качественное образование специалистов. И поскольку главный врач, помимо экспертности в вопросах обеспечения здоровья граждан, должен разбираться в вопросах экономики и кадровой политики, необходимо уделить внимание развитию коммуникативных навыков. Раннее URA.RU сообщало о том, что в поселения Ямальского района с февраля прибыло несколько медицинских работников по программе «Земский врач». К своим обязанностям приступили стомалог, педиатр и фельдшер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО стартовала новая программа для управленцев в сфере здравоохранения «Лидеры ямальской медицины». Об этом сообщает первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова. «Основное внимание в новой программе будет уделено практике. Специалисты здравоохранения Ямала смогут перенять опыт коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Кроме медицинского блока запланировано обсуждение управленческих вопросов», — написала Ирина Новоселова в своем telegram-канале. Основной упор в «Лидерах ямальской медицины» будет сделан на качественное образование специалистов. И поскольку главный врач, помимо экспертности в вопросах обеспечения здоровья граждан, должен разбираться в вопросах экономики и кадровой политики, необходимо уделить внимание развитию коммуникативных навыков. Раннее URA.RU сообщало о том, что в поселения Ямальского района с февраля прибыло несколько медицинских работников по программе «Земский врач». К своим обязанностям приступили стомалог, педиатр и фельдшер.