25 марта 2024

Ямальских врачей научат экономической грамотности и работе с кадрами

Медики-управленцы из ЯНАО пройдут качественную переподготовку
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи ЯНАО получат качественное и обширное обучение Фото:

В ЯНАО стартовала новая программа для управленцев в сфере здравоохранения «Лидеры ямальской медицины». Об этом сообщает первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова.

«Основное внимание в новой программе будет уделено практике. Специалисты здравоохранения Ямала смогут перенять опыт коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Кроме медицинского блока запланировано обсуждение управленческих вопросов», — написала Ирина Новоселова в своем telegram-канале.

Основной упор в «Лидерах ямальской медицины» будет сделан на качественное образование специалистов. И поскольку главный врач, помимо экспертности в вопросах обеспечения здоровья граждан, должен разбираться в вопросах экономики и кадровой политики, необходимо уделить внимание развитию коммуникативных навыков.

Раннее URA.RU сообщало о том, что в поселения Ямальского района с февраля прибыло несколько медицинских работников по программе «Земский врач». К своим обязанностям приступили стомалог, педиатр и фельдшер.

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В ЯНАО стартовала новая программа для управленцев в сфере здравоохранения «Лидеры ямальской медицины». Об этом сообщает первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова. «Основное внимание в новой программе будет уделено практике. Специалисты здравоохранения Ямала смогут перенять опыт коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Кроме медицинского блока запланировано обсуждение управленческих вопросов», — написала Ирина Новоселова в своем telegram-канале. Основной упор в «Лидерах ямальской медицины» будет сделан на качественное образование специалистов. И поскольку главный врач, помимо экспертности в вопросах обеспечения здоровья граждан, должен разбираться в вопросах экономики и кадровой политики, необходимо уделить внимание развитию коммуникативных навыков. Раннее URA.RU сообщало о том, что в поселения Ямальского района с февраля прибыло несколько медицинских работников по программе «Земский врач». К своим обязанностям приступили стомалог, педиатр и фельдшер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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