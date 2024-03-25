Ямальских врачей научат экономической грамотности и работе с кадрами

В ЯНАО стартовала новая программа для управленцев в сфере здравоохранения «Лидеры ямальской медицины». Об этом сообщает первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова.
«Основное внимание в новой программе будет уделено практике. Специалисты здравоохранения Ямала смогут перенять опыт коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Кроме медицинского блока запланировано обсуждение управленческих вопросов», — написала Ирина Новоселова в своем telegram-канале.
Основной упор в «Лидерах ямальской медицины» будет сделан на качественное образование специалистов. И поскольку главный врач, помимо экспертности в вопросах обеспечения здоровья граждан, должен разбираться в вопросах экономики и кадровой политики, необходимо уделить внимание развитию коммуникативных навыков.
Раннее URA.RU сообщало о том, что в поселения Ямальского района с февраля прибыло несколько медицинских работников по программе «Земский врач». К своим обязанностям приступили стомалог, педиатр и фельдшер.
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