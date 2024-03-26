В Челябинске нетрезвый мужчина в камуфляже зашел в кафе и начал угрожать персоналу. Он сообщил о минировании здания и размахивал ножом, сообщили 26 марта в охранной организации «Право роста».
«Вчера в кафе „Руслан“ зашел нетрезвый мужчина в камуфляже. Заказ он делать не стал, он начал угрожать персоналу, размахивать ножом и говорить о минировании кафе. Увидев, что бармен нажала тревожную кнопку, мужчина убежал», — сообщили на странице организации в соцсети «В контакте».
Прибывший на место экипаж от «Права роста» начал осматривать ближайшую территорию. В результате нарушитель был задержан, пришлось применить наручники, у него был изъят нож. После этого сотрудники охранной организации вызвали полицию, до прибытия которой мужчина продолжал высказывать агрессивные лозунги о ненависти к русским. В итоге он был передан сотрудникам Росгвардии.
Сотрудники охранной организации вызвали полицию, до прибытия которой мужчина продолжал высказывать агрессивные лозунги о ненависти к русским
Фото: соцсети «В контакте», https://vk.com/friends
У злоумышленника изъяли нож
Фото: соцсети «В контакте», https://vk.com/friends
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В Челябинске нетрезвый мужчина в камуфляже зашел в кафе и начал угрожать персоналу. Он сообщил о минировании здания и размахивал ножом, сообщили 26 марта в охранной организации «Право роста». «Вчера в кафе „Руслан“ зашел нетрезвый мужчина в камуфляже. Заказ он делать не стал, он начал угрожать персоналу, размахивать ножом и говорить о минировании кафе. Увидев, что бармен нажала тревожную кнопку, мужчина убежал», — сообщили на странице организации в соцсети «В контакте». Прибывший на место экипаж от «Права роста» начал осматривать ближайшую территорию. В результате нарушитель был задержан, пришлось применить наручники, у него был изъят нож. После этого сотрудники охранной организации вызвали полицию, до прибытия которой мужчина продолжал высказывать агрессивные лозунги о ненависти к русским. В итоге он был передан сотрудникам Росгвардии.