В Екатеринбурге клубу со скандальной репутацией запретили продавать алкоголь

В клубе уже находили немаркированный алкоголь
Ночному клубу Union в центре Екатеринбурга (8 Марта, 12) запретили торговать алкоголем. Информация об этом появилась в реестре Росалкогольрегулирования 22 марта.
В заведении пока не комментируют ситуацию. В группе клуба в соцсети «ВКонтакте» также нет информации по этому поводу.
1 декабря 2023 года сотрудники полиции устроили облаву в Union. Там обнаружили и изъяли немаркированный алкоголь. Также это место славится тем, что туда пускают посетителей только в одежде «андерграунд» или «хип-хоп», а контингент по большей части составляют молодые люди 18-20 лет.
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