В Екатеринбурге клубу со скандальной репутацией запретили продавать алкоголь

26 марта 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

В клубе уже находили немаркированный алкоголь Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ночному клубу Union в центре Екатеринбурга (8 Марта, 12) запретили торговать алкоголем. Информация об этом появилась в реестре Росалкогольрегулирования 22 марта. В заведении пока не комментируют ситуацию. В группе клуба в соцсети «ВКонтакте» также нет информации по этому поводу. 1 декабря 2023 года сотрудники полиции устроили облаву в Union. Там обнаружили и изъяли немаркированный алкоголь. Также это место славится тем, что туда пускают посетителей только в одежде «андерграунд» или «хип-хоп», а контингент по большей части составляют молодые люди 18-20 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночному клубу Union в центре Екатеринбурга (8 Марта, 12) запретили торговать алкоголем. Информация об этом появилась в реестре Росалкогольрегулирования 22 марта. В заведении пока не комментируют ситуацию. В группе клуба в соцсети «ВКонтакте» также нет информации по этому поводу. 1 декабря 2023 года сотрудники полиции устроили облаву в Union. Там обнаружили и изъяли немаркированный алкоголь. Также это место славится тем, что туда пускают посетителей только в одежде «андерграунд» или «хип-хоп», а контингент по большей части составляют молодые люди 18-20 лет.