В Екатеринбурге клубу со скандальной репутацией запретили продавать алкоголь

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Максим Ягольник, приготовление коктейлей в ресторане Молодость. Тюмень., водка, алкоголь, бутылки, коктейли, приготовление коктейля
В клубе уже находили немаркированный алкоголь Фото:

Ночному клубу Union в центре Екатеринбурга (8 Марта, 12) запретили торговать алкоголем. Информация об этом появилась в реестре Росалкогольрегулирования 22 марта.

В заведении пока не комментируют ситуацию. В группе клуба в соцсети «ВКонтакте» также нет информации по этому поводу.

1 декабря 2023 года сотрудники полиции устроили облаву в Union. Там обнаружили и изъяли немаркированный алкоголь. Также это место славится тем, что туда пускают посетителей только в одежде «андерграунд» или «хип-хоп», а контингент по большей части составляют молодые люди 18-20 лет.

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Ночному клубу Union в центре Екатеринбурга (8 Марта, 12) запретили торговать алкоголем. Информация об этом появилась в реестре Росалкогольрегулирования 22 марта. В заведении пока не комментируют ситуацию. В группе клуба в соцсети «ВКонтакте» также нет информации по этому поводу. 1 декабря 2023 года сотрудники полиции устроили облаву в Union. Там обнаружили и изъяли немаркированный алкоголь. Также это место славится тем, что туда пускают посетителей только в одежде «андерграунд» или «хип-хоп», а контингент по большей части составляют молодые люди 18-20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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