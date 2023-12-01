01 декабря 2023

Екатеринбургские силовики устроили облаву в ночном клубе Union. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Результ/арт в Екатеринбурге, дискотека, клуб, ночная жизнь
В ночном клубе обнаружили 30 литров немаркированного алкоголя Фото:

В Екатеринбурге 1 декабря сотрудники полиции устроили облаву в ночном клубе Union по улице 8 Марта,12. В заведении обнаружили немаркированный алкоголь, который впоследствии был изъят. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники полиции, совместно с общественниками провели профилактическую операцию в ночном заведении. Представителями МВД было проверено порядка 70 человек и 35 транспортных средств. В заведении обнаружено и изъято порядка 30 литров немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции. Алкоголь изъят и направлен на экспертизу, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказано в сообщении.

По итогам проверки силовиками было составлено три административных протокола за управление машиной при наличии неисправностей. «Еще один протокол составлен за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления», — отметили в ведомстве.

Ранее сотрудники полиции проводили рейдовые мероприятия в ночном клубе «Стереотипы». В заведении обнаружили алкоголь без лицензии, который был изъят и направлен на экспертизу.

Фото:

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В Екатеринбурге 1 декабря сотрудники полиции устроили облаву в ночном клубе Union по улице 8 Марта,12. В заведении обнаружили немаркированный алкоголь, который впоследствии был изъят. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудники полиции, совместно с общественниками провели профилактическую операцию в ночном заведении. Представителями МВД было проверено порядка 70 человек и 35 транспортных средств. В заведении обнаружено и изъято порядка 30 литров немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции. Алкоголь изъят и направлен на экспертизу, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказано в сообщении. По итогам проверки силовиками было составлено три административных протокола за управление машиной при наличии неисправностей. «Еще один протокол составлен за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления», — отметили в ведомстве. Ранее сотрудники полиции проводили рейдовые мероприятия в ночном клубе «Стереотипы». В заведении обнаружили алкоголь без лицензии, который был изъят и направлен на экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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