В Свердловской области увеличили выплаты донорам — впервые за 15 лет

26 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

До того как возглавить свердловский минздрав Андрей Карлов руководил детской больницей №9 Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты заксобрания Свердловской области увеличили единовременное пособие для доноров, которые трижды сдали кровь безвозмездно. С такой инициативой выступил министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Он отметил, что сейчас доноры крови получают две тысячи рублей в качестве меры поддержки. По словам главы минздрава, этот закон не пересматривался 15 лет. «В целях дальнейшего развития и пропаганды донорской крови, социальной поддержки доноров предлагается увеличить размер единовременного пособия донору, безвозмездно сдавшему три максимально допустимые дозы до трех тысяч рублей», — сказал Карлов. За его предложения проголосовали 42 парламентария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты заксобрания Свердловской области увеличили единовременное пособие для доноров, которые трижды сдали кровь безвозмездно. С такой инициативой выступил министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Он отметил, что сейчас доноры крови получают две тысячи рублей в качестве меры поддержки. По словам главы минздрава, этот закон не пересматривался 15 лет. «В целях дальнейшего развития и пропаганды донорской крови, социальной поддержки доноров предлагается увеличить размер единовременного пособия донору, безвозмездно сдавшему три максимально допустимые дозы до трех тысяч рублей», — сказал Карлов. За его предложения проголосовали 42 парламентария.