В Свердловской области увеличили выплаты донорам — впервые за 15 лет

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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, карлов андрей
До того как возглавить свердловский минздрав Андрей Карлов руководил детской больницей №9 Фото:

Депутаты заксобрания Свердловской области увеличили единовременное пособие для доноров, которые трижды сдали кровь безвозмездно. С такой инициативой выступил министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Он отметил, что сейчас доноры крови получают две тысячи рублей в качестве меры поддержки. По словам главы минздрава, этот закон не пересматривался 15 лет.

«В целях дальнейшего развития и пропаганды донорской крови, социальной поддержки доноров предлагается увеличить размер единовременного пособия донору, безвозмездно сдавшему три максимально допустимые дозы до трех тысяч рублей», — сказал Карлов. За его предложения проголосовали 42 парламентария.

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Депутаты заксобрания Свердловской области увеличили единовременное пособие для доноров, которые трижды сдали кровь безвозмездно. С такой инициативой выступил министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Он отметил, что сейчас доноры крови получают две тысячи рублей в качестве меры поддержки. По словам главы минздрава, этот закон не пересматривался 15 лет. «В целях дальнейшего развития и пропаганды донорской крови, социальной поддержки доноров предлагается увеличить размер единовременного пособия донору, безвозмездно сдавшему три максимально допустимые дозы до трех тысяч рублей», — сказал Карлов. За его предложения проголосовали 42 парламентария.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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