В Свердловской области увеличили выплаты донорам — впервые за 15 лет

Депутаты заксобрания Свердловской области увеличили единовременное пособие для доноров, которые трижды сдали кровь безвозмездно. С такой инициативой выступил министр здравоохранения региона Андрей Карлов.
Он отметил, что сейчас доноры крови получают две тысячи рублей в качестве меры поддержки. По словам главы минздрава, этот закон не пересматривался 15 лет.
«В целях дальнейшего развития и пропаганды донорской крови, социальной поддержки доноров предлагается увеличить размер единовременного пособия донору, безвозмездно сдавшему три максимально допустимые дозы до трех тысяч рублей», — сказал Карлов. За его предложения проголосовали 42 парламентария.
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