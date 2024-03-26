Секретарь Совбеза РФ: за терактом в «Крокусе» стоит Украина. Видео

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Совещение с Патрушевым. Курган, патрушев николай
Николай Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Так секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ответил на вопрос, кто стоит за нападением: ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) или Украина.

«Конечно, Украина», — заявил Патрушев. Его слова передает telegram-канал Shot.

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник».

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Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Так секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ответил на вопрос, кто стоит за нападением: ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) или Украина. «Конечно, Украина», — заявил Патрушев. Его слова передает telegram-канал Shot. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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