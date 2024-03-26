Николай Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокусе»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Так секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ответил на вопрос, кто стоит за нападением: ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) или Украина.
«Конечно, Украина», — заявил Патрушев. Его слова передает telegram-канал Shot.
Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник».
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