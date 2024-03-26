Секретарь Совбеза РФ: за терактом в «Крокусе» стоит Украина. Видео

26 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокусе» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Так секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ответил на вопрос, кто стоит за нападением: ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) или Украина. «Конечно, Украина», — заявил Патрушев. Его слова передает telegram-канал Shot. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». Так секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ответил на вопрос, кто стоит за нападением: ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) или Украина. «Конечно, Украина», — заявил Патрушев. Его слова передает telegram-канал Shot. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник».