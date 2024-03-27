Страховщик Дубровин: в РФ на 50% выросло число застраховавших свою жизнь людей

27 марта 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Рынок страхования жизни по взносам по итогам 2023 года превысил 800 млрд рублей, отметил Виктор Дубровин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России за 2023 год на 50% выросло число застраховавших свою жизнь граждан. Об этом в разговоре с URA.RU заявил специалист по страхованию жизни межрегионального Союза медицинских страховщиков Виктор Дубровин. В чем причина популярности такой услуги, — в материале URA.RU. С чем связан спрос на страхование жизни? Новость по теме Власти увеличили финансирование медстрахования в новых регионах «Спрос на страхование жизни растет. За 2023 год рост числа таких лиц составил порядка 50%. Сам рынок по итогам 2023 года превысил 800 млрд рублей (страховые взносы)», — рассказал Виктор Дубровин. По его словам, сейчас на рынке страхования жизни есть три больших направления. Это кредитное страхование, где страховка жизни является неотъемлемой частью. Здесь рост связан с тем, что кредитование и ипотека в прошлом году сильно росли. Что касается классического (от несчастного случая, болезни, смерти) и накопительного страхования жизни, то здесь спрос вызван рисками и осуществлением накоплений Спикер отметил, что популярность страхования жизни в России за последний год произошла и из-за возможности инвестирования в эту отрасль. «Классические накопления, которые связаны с валютными депозитами, с вложениями в недвижимость, в последнее время оказались сильно ограничены. А страхование жизни как хороший способ долгосрочных накоплений оказалось эффективным», — рассказал Дубровин. На какие бонусы может рассчитывать застраховавший свою жизнь По словам собеседника агентства, на страховке можно хорошо заработать. «Человек страхует свою жизнь на один млн рублей на 10 лет. В документе предусмотрен такой риск, как „дожитие“. По истечении 10 лет миллион рублей, на который вы страховались, возвращается. Помимо этого, возвращается еще некий инвестиционный доход, который страховщик за это время зарабатывал. Так складывается эффект накопления», — объяснил Дубровин. При этом эксперт подчеркнул, что многомиллионные выплаты со страховки можно получить и при внесении небольшой суммы. «В страхование жизни не обязательно сразу вносить большую сумму, можно вкладывать, условно, по одной тысяче рублей с каждой зарплаты. Но если с человеком что-то случится (болезнь, несчастный случай), страховщик выплатит вам необходимую сумму, будь-то миллион или несколько миллионов рублей. Это работает так же, как в страховке автомобиля. Вы покупаете полис КАСКО за 10 тысяч, но, если машину угнали или сильно повредили, страховщик выплачивает полную стоимость автомобиля», — добавил он. Может ли закрыться страховая компания Новость по теме Экономист Зубец призвал страховать квартиры на случай атаки дронов ВСУ Виктор Дубровин отметил, что сейчас все страховые организации финансово стабильны. «С точки зрения финансовой надежности все страховщики более-менее стабильны. И находятся на очень хорошем уровне. Выбор в пользу того или иного страховщика стоит делать на фоне каких-либо лояльностей человека к уже имеющимся брендам или делать ставку в пользу удобства. Страховщики лицензируются и наблюдаются, поэтому точно не исчезнут. Среди организаций, которые занимаются страхованием жизни последние десятилетия, банкротств не было. Были уходы с рынка, но в этом случае портфель передавался другому страховщику. И он уже исполнял все обязательства», — подытожил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России за 2023 год на 50% выросло число застраховавших свою жизнь граждан. Об этом в разговоре с URA.RU заявил специалист по страхованию жизни межрегионального Союза медицинских страховщиков Виктор Дубровин. В чем причина популярности такой услуги, — в материале URA.RU. «Спрос на страхование жизни растет. За 2023 год рост числа таких лиц составил порядка 50%. Сам рынок по итогам 2023 года превысил 800 млрд рублей (страховые взносы)», — рассказал Виктор Дубровин. По его словам, сейчас на рынке страхования жизни есть три больших направления. Это кредитное страхование, где страховка жизни является неотъемлемой частью. Здесь рост связан с тем, что кредитование и ипотека в прошлом году сильно росли. Что касается классического (от несчастного случая, болезни, смерти) и накопительного страхования жизни, то здесь спрос вызван рисками и осуществлением накоплений Спикер отметил, что популярность страхования жизни в России за последний год произошла и из-за возможности инвестирования в эту отрасль. «Классические накопления, которые связаны с валютными депозитами, с вложениями в недвижимость, в последнее время оказались сильно ограничены. А страхование жизни как хороший способ долгосрочных накоплений оказалось эффективным», — рассказал Дубровин. По словам собеседника агентства, на страховке можно хорошо заработать. «Человек страхует свою жизнь на один млн рублей на 10 лет. В документе предусмотрен такой риск, как „дожитие“. По истечении 10 лет миллион рублей, на который вы страховались, возвращается. Помимо этого, возвращается еще некий инвестиционный доход, который страховщик за это время зарабатывал. Так складывается эффект накопления», — объяснил Дубровин. При этом эксперт подчеркнул, что многомиллионные выплаты со страховки можно получить и при внесении небольшой суммы. «В страхование жизни не обязательно сразу вносить большую сумму, можно вкладывать, условно, по одной тысяче рублей с каждой зарплаты. Но если с человеком что-то случится (болезнь, несчастный случай), страховщик выплатит вам необходимую сумму, будь-то миллион или несколько миллионов рублей. Это работает так же, как в страховке автомобиля. Вы покупаете полис КАСКО за 10 тысяч, но, если машину угнали или сильно повредили, страховщик выплачивает полную стоимость автомобиля», — добавил он. Виктор Дубровин отметил, что сейчас все страховые организации финансово стабильны. «С точки зрения финансовой надежности все страховщики более-менее стабильны. И находятся на очень хорошем уровне. Выбор в пользу того или иного страховщика стоит делать на фоне каких-либо лояльностей человека к уже имеющимся брендам или делать ставку в пользу удобства. Страховщики лицензируются и наблюдаются, поэтому точно не исчезнут. Среди организаций, которые занимаются страхованием жизни последние десятилетия, банкротств не было. Были уходы с рынка, но в этом случае портфель передавался другому страховщику. И он уже исполнял все обязательства», — подытожил он.