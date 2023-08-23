Экономист Зубец призвал страховать квартиры на случай атаки дронов ВСУ

23 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

После атаки дронов ВСУ жителям поврежденных квартир может помочь и государство, считает Алексей Зубец Фото: Георгий Бергал © URA.RU Защитить свою недвижимость, находящуюся в зоне атак беспилотников (БПЛА) ВСУ, можно через систему страхования квартир. Компенсацию от государства граждане могут получить, если действие будет приравнено к стихийным бедствиям, рассказал в беседе с URA.RU директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экс-советник президента Всероссийского союза страховщиков Алексей Зубец. «Это всегда полезно [страховать квартиры], потому что не дай бог, что произойдет, — ни беспилотник, так залив трубы. Если мы говорим о разбивании всевозможных стекол, то тут нужно понимать, — это военный риск или нет. Потому что военный риск не страхуется. Всякого рода падения летательных аппаратов проходят как противоправные действия третьих лиц. Они страхуются, если дом (квартира) застрахована. Также вполне возможно, что в подобных случаях все будет приравнено к стихийным бедствиям, а у региональных властей есть специальные резервные фонды, из которых такие выплаты могут быть проведены. Даже если нет страховки», — подчеркнул Алексей Зубец. Директор Института социально-экономических исследований добавил, что если обломки беспилотника упали на автомобили, то тут защитой становится полис каско. «Вот автомобиль, на него что-то упало. Если он застрахован по каско, то там будет покрытие. Если имеет только полис ОСАГО, то его не будет», — отметил Зубец. Нюансы страховых компаний Если атаки беспилотниками ВСУ будут расценены как террористический акт, и это будет прописано в договоре как исключение для невыплаты страховки, то «Росгосстрах» компенсацию не даст. «Риск падения летательных аппаратов, их частей, обломков давно включены «Росгосстрахом» в стандартный пакет по классическим продуктам страхования имущества физических лиц, поэтому событие будет признано страховым случаем. Важно только, как оно будет квалифицировано компетентными органами. Если падение БПЛА будет квалифицировано как террористический акт, и это прописано в договоре как исключение, то возмещения не будет. В остальных случаях правила страхования предусматривают выплату за вред жизни и здоровью в результате падения беспилотников, если происшествие не относится к территории, где объявлено чрезвычайное положение или где проводятся боевые действия», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. Топовые страховые компании вводят возможность застраховать имущество от атаки БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «АльфаСтрахование» реализовали такую возможность недавно — с 2023 года террористический акт входит в план страхования. «В „АльфаСтраховании“ с июля 2023 года можно застраховать квартиру от ущерба в результате падения летающих объектов (включая беспилотники) или их обломков, даже если это происшествие расценивается органами как террористический акт. Также можно расширить действующий полис по страхованию имущества, если он был оформлен до июля, заключив дополнительное соглашение», — разъяснили агентству в компании. Какова сумма компенсации Управляющий партнер юридической фирмы BBNP, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Максим Барашев отметил URA.RU, что сумма компенсации в страховом случае может составить не более 25%. «Ряд компаний в индивидуальном порядке предлагают расширить страхование жизни или имущества на риск от террористического акта, которым может быть признано попадание беспилотника. Однако подобный риск подлежит покрытию только при официальном признании попадания БПЛА террористическим актом, то есть при условии возбуждения уголовного дела по статье 205 УК РФ. Страхователю в данном случае необходимо получить официальную справку в правоохранительных органах. Компенсация по таким выплатам обычно не превышает 25% от суммы нанесенного ущерба», — добавил он. Ранее беспилотники ВСУ были сбиты в Московской области — в Одинцовским и в Истринском районах. О треснувших стеклах на окнах после работы ПВО сообщили в Ростове-на-Дону. Позже два беспилотника ВСУ были сбиты в Московской области в районе Красногорска и Часцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Защитить свою недвижимость, находящуюся в зоне атак беспилотников (БПЛА) ВСУ, можно через систему страхования квартир. Компенсацию от государства граждане могут получить, если действие будет приравнено к стихийным бедствиям, рассказал в беседе с URA.RU директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экс-советник президента Всероссийского союза страховщиков Алексей Зубец. «Это всегда полезно [страховать квартиры], потому что не дай бог, что произойдет, — ни беспилотник, так залив трубы. Если мы говорим о разбивании всевозможных стекол, то тут нужно понимать, — это военный риск или нет. Потому что военный риск не страхуется. Директор Института социально-экономических исследований добавил, что если обломки беспилотника упали на автомобили, то тут защитой становится полис каско. «Вот автомобиль, на него что-то упало. Если он застрахован по каско, то там будет покрытие. Если имеет только полис ОСАГО, то его не будет», — отметил Зубец. Нюансы страховых компаний Если атаки беспилотниками ВСУ будут расценены как террористический акт, и это будет прописано в договоре как исключение для невыплаты страховки, то «Росгосстрах» компенсацию не даст. «Риск падения летательных аппаратов, их частей, обломков давно включены «Росгосстрахом» в стандартный пакет по классическим продуктам страхования имущества физических лиц, поэтому событие будет признано страховым случаем. «АльфаСтрахование» реализовали такую возможность недавно — с 2023 года террористический акт входит в план страхования. «В „АльфаСтраховании“ с июля 2023 года можно застраховать квартиру от ущерба в результате падения летающих объектов (включая беспилотники) или их обломков, даже если это происшествие расценивается органами как террористический акт. Также можно расширить действующий полис по страхованию имущества, если он был оформлен до июля, заключив дополнительное соглашение», — разъяснили агентству в компании. Какова сумма компенсации Управляющий партнер юридической фирмы BBNP, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Максим Барашев отметил URA.RU, что сумма компенсации в страховом случае может составить не более 25%. «Ряд компаний в индивидуальном порядке предлагают расширить страхование жизни или имущества на риск от террористического акта, которым может быть признано попадание беспилотника. Однако подобный риск подлежит покрытию только при официальном признании попадания БПЛА террористическим актом, то есть при условии возбуждения уголовного дела по статье 205 УК РФ. Страхователю в данном случае необходимо получить официальную справку в правоохранительных органах. Компенсация по таким выплатам обычно не превышает 25% от суммы нанесенного ущерба», — добавил он. Ранее беспилотники ВСУ были сбиты в Московской области — в Одинцовским и в Истринском районах. О треснувших стеклах на окнах после работы ПВО сообщили в Ростове-на-Дону. Позже два беспилотника ВСУ были сбиты в Московской области в районе Красногорска и Часцов.