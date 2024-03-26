Спасатели МЧС закончили разбор завалов в «Крокусе»

26 марта 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

К разбору завалов в «Крокусе» привлекли более тысячи специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Спасатели МЧС России завершили разбор завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле» после теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — говорится в telegram -канале ведомства. Отмечается, что всего спасатели разобрали более 900 кубометров обрушившихся конструкций. К работам привлекли более тысячи специалистов и свыше 300 единиц техники. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта и унес жизни 139 человек. На данный момент до суда арестованы подозреваемые в исполнении теракта, они полностью признали вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели МЧС России завершили разбор завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле» после теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего спасатели разобрали более 900 кубометров обрушившихся конструкций. К работам привлекли более тысячи специалистов и свыше 300 единиц техники. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта и унес жизни 139 человек. На данный момент до суда арестованы подозреваемые в исполнении теракта, они полностью признали вину.