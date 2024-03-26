Спасатели МЧС закончили разбор завалов в «Крокусе»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
К разбору завалов в «Крокусе» привлекли более тысячи специалистов Фото:
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Спасатели МЧС России завершили разбор завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле» после теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего спасатели разобрали более 900 кубометров обрушившихся конструкций. К работам привлекли более тысячи специалистов и свыше 300 единиц техники.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта и унес жизни 139 человек. На данный момент до суда арестованы подозреваемые в исполнении теракта, они полностью признали вину.

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Спасатели МЧС России завершили разбор завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле» после теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего спасатели разобрали более 900 кубометров обрушившихся конструкций. К работам привлекли более тысячи специалистов и свыше 300 единиц техники. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта и унес жизни 139 человек. На данный момент до суда арестованы подозреваемые в исполнении теракта, они полностью признали вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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