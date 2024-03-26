26 марта 2024

Губернатор Комарова объявила о приеме детей из Белгорода в ХМАО

В Ханты-Мансийск и Сургут приедут дети из Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Губернатор Комарова рассказала, когда дети из Белгорода приедут в ХМАО Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

ХМАО примет детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут 27 марта, сообщила губернатор Наталья Комарова в своих соцсетях.

«На этой неделе Югра примет детей из Белгородской области. Первая группа из 222 детей сегодня прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут. Их родители доверили нам своих детей», — написала губернатор Комарова.

В ХМАО для юных гостей подготовлены школы, кружки и секции, культурная и досуговая программа. По поручению Натальи Комаровой они также посетят смену в образовательном центре «Сибириус». «Создадим в Югре условия для каждого ребенка. Уверена, нашим гостям из Белгородской области понравится в Югре, они обретут новых друзей, проведут время активно и весело», — написала Комарова.

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ХМАО примет детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут 27 марта, сообщила губернатор Наталья Комарова в своих соцсетях. «На этой неделе Югра примет детей из Белгородской области. Первая группа из 222 детей сегодня прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут. Их родители доверили нам своих детей», — написала губернатор Комарова. В ХМАО для юных гостей подготовлены школы, кружки и секции, культурная и досуговая программа. По поручению Натальи Комаровой они также посетят смену в образовательном центре «Сибириус». «Создадим в Югре условия для каждого ребенка. Уверена, нашим гостям из Белгородской области понравится в Югре, они обретут новых друзей, проведут время активно и весело», — написала Комарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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