Губернатор Комарова объявила о приеме детей из Белгорода в ХМАО

В Ханты-Мансийск и Сургут приедут дети из Белгородской области

27 марта 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Губернатор Комарова рассказала, когда дети из Белгорода приедут в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ХМАО примет детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут 27 марта, сообщила губернатор Наталья Комарова в своих соцсетях. «На этой неделе Югра примет детей из Белгородской области. Первая группа из 222 детей сегодня прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут. Их родители доверили нам своих детей», — написала губернатор Комарова. В ХМАО для юных гостей подготовлены школы, кружки и секции, культурная и досуговая программа. По поручению Натальи Комаровой они также посетят смену в образовательном центре «Сибириус». «Создадим в Югре условия для каждого ребенка. Уверена, нашим гостям из Белгородской области понравится в Югре, они обретут новых друзей, проведут время активно и весело», — написала Комарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ХМАО примет детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут 27 марта, сообщила губернатор Наталья Комарова в своих соцсетях. «На этой неделе Югра примет детей из Белгородской области. Первая группа из 222 детей сегодня прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут. Их родители доверили нам своих детей», — написала губернатор Комарова. В ХМАО для юных гостей подготовлены школы, кружки и секции, культурная и досуговая программа. По поручению Натальи Комаровой они также посетят смену в образовательном центре «Сибириус». «Создадим в Югре условия для каждого ребенка. Уверена, нашим гостям из Белгородской области понравится в Югре, они обретут новых друзей, проведут время активно и весело», — написала Комарова.