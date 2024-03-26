Губернатор Комарова объявила о приеме детей из Белгорода в ХМАО

ХМАО примет детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут 27 марта, сообщила губернатор Наталья Комарова в своих соцсетях.
«На этой неделе Югра примет детей из Белгородской области. Первая группа из 222 детей сегодня прилетит в Ханты-Мансийск и Сургут. Их родители доверили нам своих детей», — написала губернатор Комарова.
В ХМАО для юных гостей подготовлены школы, кружки и секции, культурная и досуговая программа. По поручению Натальи Комаровой они также посетят смену в образовательном центре «Сибириус». «Создадим в Югре условия для каждого ребенка. Уверена, нашим гостям из Белгородской области понравится в Югре, они обретут новых друзей, проведут время активно и весело», — написала Комарова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.