Школьников, спасавших людей во время теракта в «Крокусе», наградили в Госдуме

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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, кузнецова анна
Анна Кузнецова вручила школьникам благодарственные письма Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Школьникам, которые во время эвакуации оказывали людям помощь в ходе теракта в «Крокусе», были вручены благодарственные письма. Также они получили ноутбуки от Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Школьников, которые помогали людям выходить из „Крокуса“ во время теракта наградили в Госдуме», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Виктория, Елизавета, Александр, Ислам, Никита и Артем получили благодарственные письма и ноутбуки от Комитета по защите семьи. Подросткам эти награды вручила заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова.

В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Ислам эвакуировал более 100 человек, Виктория и Александр открыли запасные выходы, Никита и Артем остались в помещении, помогая пострадавшим, а Елизавета выводила зрителей по пожарным лестницам после того, как поняла, что происходит теракт. При этом очевидцы нападения заявили, что некоторые выходы были заперты на велосипедные замки и им пришлось взламывать двери, передает VSE42.

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Школьникам, которые во время эвакуации оказывали людям помощь в ходе теракта в «Крокусе», были вручены благодарственные письма. Также они получили ноутбуки от Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «Школьников, которые помогали людям выходить из „Крокуса“ во время теракта наградили в Госдуме», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Виктория, Елизавета, Александр, Ислам, Никита и Артем получили благодарственные письма и ноутбуки от Комитета по защите семьи. Подросткам эти награды вручила заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова. В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Ислам эвакуировал более 100 человек, Виктория и Александр открыли запасные выходы, Никита и Артем остались в помещении, помогая пострадавшим, а Елизавета выводила зрителей по пожарным лестницам после того, как поняла, что происходит теракт. При этом очевидцы нападения заявили, что некоторые выходы были заперты на велосипедные замки и им пришлось взламывать двери, передает VSE42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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