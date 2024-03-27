Школьников, спасавших людей во время теракта в «Крокусе», наградили в Госдуме

Школьникам, которые во время эвакуации оказывали людям помощь в ходе теракта в «Крокусе», были вручены благодарственные письма. Также они получили ноутбуки от Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
«Школьников, которые помогали людям выходить из „Крокуса“ во время теракта наградили в Госдуме», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что Виктория, Елизавета, Александр, Ислам, Никита и Артем получили благодарственные письма и ноутбуки от Комитета по защите семьи. Подросткам эти награды вручила заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова.
В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Ислам эвакуировал более 100 человек, Виктория и Александр открыли запасные выходы, Никита и Артем остались в помещении, помогая пострадавшим, а Елизавета выводила зрителей по пожарным лестницам после того, как поняла, что происходит теракт. При этом очевидцы нападения заявили, что некоторые выходы были заперты на велосипедные замки и им пришлось взламывать двери, передает VSE42.
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