Самолет Utair, летевший в Сургут, совершил экстренную посадку из-за загоревшегося шасси

Самолет экстренно приземлился в аэропорту Уфы
Самолет компании Utair, летевший из Уфы в Сургут, совершил экстренную посадку из-за загоревшегося шасси. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«[Экипаж] объявил сигнал „Бедствие“ на эшелоне Ф150 (4550 м) в наборе эшелона Ф230 (7000 м) и доложил о пожаре передней стойки шасси. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета Уфа. Соответствующие службы были оповещены. Посадка в 02:31 на аэродроме Уфа благополучна», — сообщает telegram-канал Aviaincident.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
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