26 марта 2024

Самолет Utair, летевший в Сургут, совершил экстренную посадку из-за загоревшегося шасси

Самолет Utair до Сургута вынужденно прервал полет из-за пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
Самолет экстренно приземлился в аэропорту Уфы Фото:

Самолет компании Utair, летевший из Уфы в Сургут, совершил экстренную посадку из-за загоревшегося шасси. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«[Экипаж] объявил сигнал „Бедствие“ на эшелоне Ф150 (4550 м) в наборе эшелона Ф230 (7000 м) и доложил о пожаре передней стойки шасси. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета Уфа. Соответствующие службы были оповещены. Посадка в 02:31 на аэродроме Уфа благополучна», — сообщает telegram-канал Aviaincident.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

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Самолет компании Utair, летевший из Уфы в Сургут, совершил экстренную посадку из-за загоревшегося шасси. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «[Экипаж] объявил сигнал „Бедствие“ на эшелоне Ф150 (4550 м) в наборе эшелона Ф230 (7000 м) и доложил о пожаре передней стойки шасси. КВС принял решение о возврате на аэродром вылета Уфа. Соответствующие службы были оповещены. Посадка в 02:31 на аэродроме Уфа благополучна», — сообщает telegram-канал Aviaincident. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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