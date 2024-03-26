Житель Сургута пришел на прием к зампрокурора ХМАО с предметом, похожим на гранату

В Сургуте силовики работают в центре комплексного социального обслуживания на улице Бажова, где проводил прием граждан заместитель прокурора ХМАО Андрей Горобченко. По словам источника URA.RU, один из посетителей пришел в здание с предметом, походим на гранату.
«Заместитель прокурора Горобченко проводил прием граждан в комплексном центре соцобслуживания. К нему пришел какой-то мужчина и когда уходил, оставил какой-то предмет [похожий на гранату]», — рассказал источник URA.RU. На месте работают спецслужбы.
В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. В пресс-службе прокуратуры ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
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