26 марта 2024

Житель Сургута пришел на прием к зампрокурора ХМАО с предметом, похожим на гранату

В Сургуте эвакуирован центр соцобслуживания, где проводил прием зампрокурора
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, боеприпас, лимонка, ф1, граната в руке
Мужчина пришел на прием с предметом, похожим на гранату Фото:

В Сургуте силовики работают в центре комплексного социального обслуживания на улице Бажова, где проводил прием граждан заместитель прокурора ХМАО Андрей Горобченко. По словам источника URA.RU, один из посетителей пришел в здание с предметом, походим на гранату.

«Заместитель прокурора Горобченко проводил прием граждан в комплексном центре соцобслуживания. К нему пришел какой-то мужчина и когда уходил, оставил какой-то предмет [похожий на гранату]», — рассказал источник URA.RU. На месте работают спецслужбы.

В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. В пресс-службе прокуратуры ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

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В Сургуте силовики работают в центре комплексного социального обслуживания на улице Бажова, где проводил прием граждан заместитель прокурора ХМАО Андрей Горобченко. По словам источника URA.RU, один из посетителей пришел в здание с предметом, походим на гранату. «Заместитель прокурора Горобченко проводил прием граждан в комплексном центре соцобслуживания. К нему пришел какой-то мужчина и когда уходил, оставил какой-то предмет [похожий на гранату]», — рассказал источник URA.RU. На месте работают спецслужбы. В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. В пресс-службе прокуратуры ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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