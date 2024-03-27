Чем запомнилась на посту мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай, ушедшая в отставку

Мэр Нефтеюганска ушла в отставку после 2,5 года работы на посту главы города

27 марта 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

URA.RU вспоминает, чем запомнилась Эльвира Бугай на посту главы Нефтеюганска Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай ушла в отставку после 2,5 года работы на своем посту. URA.RU вспоминает, чем запомнилась градоначальник за время пребывания в должности. Компромиссная фигура на посту главы Нефтеюганска Эльвиру Бугай считалась компромиссной фигурой на посту главы Нефтеюганска, которая устраивала и окружное правительство, и депутата думы ХМАО Степана Пыталева, считающегося «теневым мэром» Нефтеюганска. Бугай до политической карьеры работала у него бухгалтером. В 2016 году она стала депутатом городской думы, была народным избранником до 2021 года, в VI и VII созыве. 27 ноября Эльвира Бугай стала главой Нефтеюганска со второй попытки — первый конкурс был признан несостоявшимся. Чистка кадров в мэрии Однако нельзя сказать, что Эльвира Бугай отличалась компромиссностью. Сменив на посту Сергея Дегтярева, она принялась зачищать команду предшественника. После ее прихода свои посты покинули директор департамента экономического развития Светлана Григорьева, директор департамента ЖКХ Дмитрий Мельников, вице-мэр Павел Прокопович, а заместителю мэра Дмитрию Пайвину не был продлен контракт. На своей позиции остался только замглавы города по социальной политике Андрей Пастухов. Но по мере того, как Бугай начала пытаться проводить собственную политику, противоречий между ней и ее бывшим начальником Пыталевым становилось все больше. Попытка импичмента Апогеем стала история с попыткой импичмента Бугай прошедшей зимой. Парламентарии обвинили Бугай в том, что она отказалась поддержать инициативу думы о выделении средств на выплаты участникам СВО. Из-за этого члены политсовета «Единой России» большинством голосов пытались исключить ее из партии. Однако в ситуацию вмешались окружные власти, и все внутриэлитные конфликты в Нефтеюганске удалось заморозить до окончания кампании по выборам президента РФ. Но затем эти противоречия вновь начали просачиваться в публичную плоскость, и Бугай приняла решение об отставке. Оставила город с чистой водой Для жителей Нефтеюганска Эльвира Бугай войдет в историю как мэр, которая наконец-то решила проблему с грязной водой в городе. Осенью 2023 года она объявила о вводе в эксплуатацию станции фильтрации производительностью 20000 кубометров в сутки. Тем не менее, периодически горожане все еще жалуются на качество воды из-под крана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай ушла в отставку после 2,5 года работы на своем посту. URA.RU вспоминает, чем запомнилась градоначальник за время пребывания в должности. Эльвиру Бугай считалась компромиссной фигурой на посту главы Нефтеюганска, которая устраивала и окружное правительство, и депутата думы ХМАО Степана Пыталева, считающегося «теневым мэром» Нефтеюганска. Бугай до политической карьеры работала у него бухгалтером. В 2016 году она стала депутатом городской думы, была народным избранником до 2021 года, в VI и VII созыве. 27 ноября Эльвира Бугай стала главой Нефтеюганска со второй попытки — первый конкурс был признан несостоявшимся. Однако нельзя сказать, что Эльвира Бугай отличалась компромиссностью. Сменив на посту Сергея Дегтярева, она принялась зачищать команду предшественника. После ее прихода свои посты покинули директор департамента экономического развития Светлана Григорьева, директор департамента ЖКХ Дмитрий Мельников, вице-мэр Павел Прокопович, а заместителю мэра Дмитрию Пайвину не был продлен контракт. На своей позиции остался только замглавы города по социальной политике Андрей Пастухов. Но по мере того, как Бугай начала пытаться проводить собственную политику, противоречий между ней и ее бывшим начальником Пыталевым становилось все больше. Апогеем стала история с попыткой импичмента Бугай прошедшей зимой. Парламентарии обвинили Бугай в том, что она отказалась поддержать инициативу думы о выделении средств на выплаты участникам СВО. Из-за этого члены политсовета «Единой России» большинством голосов пытались исключить ее из партии. Однако в ситуацию вмешались окружные власти, и все внутриэлитные конфликты в Нефтеюганске удалось заморозить до окончания кампании по выборам президента РФ. Но затем эти противоречия вновь начали просачиваться в публичную плоскость, и Бугай приняла решение об отставке. Для жителей Нефтеюганска Эльвира Бугай войдет в историю как мэр, которая наконец-то решила проблему с грязной водой в городе. Осенью 2023 года она объявила о вводе в эксплуатацию станции фильтрации производительностью 20000 кубометров в сутки. Тем не менее, периодически горожане все еще жалуются на качество воды из-под крана.