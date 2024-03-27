27 марта 2024

Работодателей хотят обязать оплачивать проезд сотрудников из-за цен на такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси
Цены на такси бьют по карманам работающих граждан Фото:

Из-за роста цен на такси в Госдуме предлагают обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу, если отсутствует возможность воспользоваться общественным транспортом. Законопроект в ближайшее время будет внесен в нижнюю палату фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Многие производства, магазины работают круглосуточно. Сотрудники покидают работу, когда общественный транспорт уже не ходит. Эти транспортные расходы должен нести работодатель», — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Евгений Марков.

Документ с поправками в Трудовой кодекс имеется в распоряжении издания. В нем говорится, что ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре. Однако законодательно это нигде не закреплено, что сказывается на доходах работающих граждан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее призвал главу ФАС Максима Шаскольского контролировать цены на каршеринг и такси. Премьер-министр России считает, что у антимонопольного ведомства есть достаточно инструментов для контроля ценообразования на электронных площадках. Также службе под силу выявлять недобросовестных поставщиков услуг и товаров и реагировать на необоснованное повышение цен.

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Из-за роста цен на такси в Госдуме предлагают обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу, если отсутствует возможность воспользоваться общественным транспортом. Законопроект в ближайшее время будет внесен в нижнюю палату фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. «Многие производства, магазины работают круглосуточно. Сотрудники покидают работу, когда общественный транспорт уже не ходит. Эти транспортные расходы должен нести работодатель», — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Евгений Марков. Документ с поправками в Трудовой кодекс имеется в распоряжении издания. В нем говорится, что ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре. Однако законодательно это нигде не закреплено, что сказывается на доходах работающих граждан. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее призвал главу ФАС Максима Шаскольского контролировать цены на каршеринг и такси. Премьер-министр России считает, что у антимонопольного ведомства есть достаточно инструментов для контроля ценообразования на электронных площадках. Также службе под силу выявлять недобросовестных поставщиков услуг и товаров и реагировать на необоснованное повышение цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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