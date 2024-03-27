Работодателей хотят обязать оплачивать проезд сотрудников из-за цен на такси

28 марта 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Цены на такси бьют по карманам работающих граждан Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за роста цен на такси в Госдуме предлагают обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу, если отсутствует возможность воспользоваться общественным транспортом. Законопроект в ближайшее время будет внесен в нижнюю палату фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. «Многие производства, магазины работают круглосуточно. Сотрудники покидают работу, когда общественный транспорт уже не ходит. Эти транспортные расходы должен нести работодатель», — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Евгений Марков. Документ с поправками в Трудовой кодекс имеется в распоряжении издания. В нем говорится, что ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре. Однако законодательно это нигде не закреплено, что сказывается на доходах работающих граждан. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее призвал главу ФАС Максима Шаскольского контролировать цены на каршеринг и такси. Премьер-министр России считает, что у антимонопольного ведомства есть достаточно инструментов для контроля ценообразования на электронных площадках. Также службе под силу выявлять недобросовестных поставщиков услуг и товаров и реагировать на необоснованное повышение цен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за роста цен на такси в Госдуме предлагают обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу, если отсутствует возможность воспользоваться общественным транспортом. Законопроект в ближайшее время будет внесен в нижнюю палату фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. «Многие производства, магазины работают круглосуточно. Сотрудники покидают работу, когда общественный транспорт уже не ходит. Эти транспортные расходы должен нести работодатель», — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Евгений Марков. Документ с поправками в Трудовой кодекс имеется в распоряжении издания. В нем говорится, что ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре. Однако законодательно это нигде не закреплено, что сказывается на доходах работающих граждан. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее призвал главу ФАС Максима Шаскольского контролировать цены на каршеринг и такси. Премьер-министр России считает, что у антимонопольного ведомства есть достаточно инструментов для контроля ценообразования на электронных площадках. Также службе под силу выявлять недобросовестных поставщиков услуг и товаров и реагировать на необоснованное повышение цен.